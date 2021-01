Un barbat inarmat a fost arestat in apropiere de Capitoliu. Avea o acreditare "invalida" pentru ceremonia de investire a lui Joe Biden

Wesley Allen Beeler, originar din Virginia, s-a prezentat vineri seara la un punct de control la mica distanta de Capitoliu, detaliaza raportul Politiei, consultat sambata de AFP, care confirma o informatie a CNN.El avea o acreditare "invalida" pentru ceremonia de investire a lui Joe Biden.Politia a gasit o arma incarcata si mai mult de 500 de cartuse asupra individului. Beeler a fost arestat pe loc pentru posesie de arme de foc neinregistrate si detinere ilegala de munitie.Autoritatile se tem de noi violente in preajma ceremoniei de investire a lui Joe Biden.Membrii Garzii Nationale au fost mobilizati in mai multe state americane, si garduri au fost instalate in jurul unor parlamente locale, precum in California sau in Minnesota.Anul acesta, National Mall, imensa esplanada din fata Capitoliului, va fi inchisa publicului. Doar persoanele acreditate corespunzptor vor fi autorizate in zona si este posibil ca numarul militarilor care patruleaza sa-l depaseasca pe cel al spectatorilor.Citeste si: