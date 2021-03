Vesti proaste din Franta. Anuntul ministrului Sanatatii, despre noul val al pandemiei

In urma unui moment de reculegere in memoria celor aproximativ 90.000 de morti din cauza covid-19, la invitatia presedintei grupului parlamentar al Partidului Socialist (PS) Valerie Rabault, Jean Castex a indemnat la "respectarea mai mult ca niciodata a gesturilor elementare care constituie de un an o garantie solidara impotriva inaintarii pandemiei".Situatia epidemiologica este foarte tensionata in mai multe departamente, in frunte cu Ile-de-France, unde serviciile de reanimare de la spital au atins pragul saturatiei.CITESTE SI: Franta a depasit pragul de doua milioane de vaccinari anti- COVID "Ce intentionati sa faceti pentru a evita sa ne lovim de zid?", l-a intrebat Valerie Rabault pe seful Guvernului."As pune, in momentul in care ma exprim, vaccinarea in primul rand al acestei strategii" in lupta impotriva covid-19, i-a raspuns Jean Castex, in contextul in care utilizarea vaccinului AstraZeneca-Oxford este suspendata in Franta si in alte state membre UE."Stim ca vaccinarea masiva (...) este cea care ne va permite sa iesim" din pandemie, insista seful Guvernului.Interpelat cu privire la "disparitati" repetate in repartizarea dozelor de vaccin in departamente, Jean Castex a raspuns ca urmeaza o "strategie teritorializata e gestionare", pe care intentioneaza sa o "continue".