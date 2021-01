Ankara sustine ca revenirea asupra achizitiei sistemului rusesc S-400 ar fi "problematica", dar ca vrea dialog cu SUA

Akar a mai reiterat ca Turcia se afla in discutii cu Rusia in ce priveste obtinerea unui al doilea lot al sistemelor de aparare S-400.SUA au impus luna trecuta sanctiuni impotriva Directoratului turc al Industriei de Aparare (SSB), a sefului acestuia, Ismail Demir, si a altor trei angajati, in urma acestei achizitii."Este o situatie foarte problematica sa te intorci din punctul in care am ajuns noi. Invitam (Statele Unite) sa se distanteze de limbajul amenintator cum sunt sanctiunile", le-a spus ministrul jurnalistilor la Ankara."Dorim solutionarea problemelor prin dialog. Daca partea americana doreste o solutie, o solutie ar putea fi gasita prin discutii la nivel tehnic", a adaugat Akar.Sanctiunile au fost impuse intr-un moment tensionat in relatia complexa dintre Ankara si Washington Presedintele ales al SUA, Joe Biden , care isi va intra in functie la 20 ianuarie, a criticat in trecut politicile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.Turcia si-a aparat decizia de achizitie a sistemului rusesc S-400 prin faptul ca nu a putut procura sisteme de aparare aeriana de la niciun aliat din NATO in termeni satisfacatori.Washingtonul afirma ca S-400 constituie o amenintare pentru avioanele sale de lupta F-35 si pentru sistemele mai largi de aparare ale NATO. Turcia respinge aceste afirmatii si spune ca S-400 nu vor fi integrate in sistemele NATO.CITESTE SI: