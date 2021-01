VIDEO Fostul presedinte Bill Clinton pare ca a adormit in timpul discursului de investire al lui Joe Biden

Joe Biden a fost investit ca al 46-lea presedinte al SUA intr-o ceremonie programata in fata Capitoliului din Washington , miercuri, 20 decembrie. In timpul discursului, imaginile il arata pe cel de-al 42-lea presedinte al Statelor Unite, care a condus Casa Alba in perioada 1993- 2001, cum pare ca atipeste.Noul presedinte a vorbit in fata invitatilor dupa depunerea juramantului "Putem face America din nou cea mai puternica. Ii rog pe toti americanii sa ma insoteasca in incercarea de a restabili unitatea. Fara unitate nu este pace, doar amareala si furie. Unitatea este calea inainte.Trebuie sa intalnim acest moment ca Statele Unite ale Americii. Trebuie sa incepem sa ne ascultam din nou. Neintelegerile nu trebuie sa fie calea spre un razboi . America trebuie sa fie mai buna decat atat.Vom repara aliantele si vom colabora cu lumea din nou. Vom conduce prin puterea exemplului. Vom fi un partener pentru pace si securitate.Astazi vedem aparitia extremismului politic, suprematiei albe si a terorismului intern. Trebuie sa le infruntam si le vom invinge", a declarat Joe Biden in timpul discursului.