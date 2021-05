Unda verde de la Parlamentul European pentru infiintarea Centrului European pentru Securitate Cibernetica in Bucuresti

Pachet privind securitatea cibernetica

Noul centru de competente in materie de securitate cibernetica , care va avea sediul la Bucuresti, va pune in comun expertiza legata de cercetarea in materie de securitate cibernetica si va reuni comunitatea europeana de competente in domeniu. Acesta va oferi, de asemenea, sprijin financiar din partea programelor Orizont Europa si Europa digitala pentru proiecte inovatoare din partea intreprinderilor nou-infiintate (start-ups) si a IMM-urilor.Scopul legislatiei este de a stimula ecosistemul tehnologic si industrial european in materie de securitate cibernetica pentru a coordona si a pune in comun resursele relevante din UE. Cadrul se bazeaza pe parteneriatul public-privat contractual privind securitatea cibernetica, creat in 2016. Initiativa va fi sprijinita prin programele Europa digitala si Orizont Europa, in temeiul cadrului financiar multianual 2021-2027."In special intr-o perioada in care atat de multe dintre activitatile noastre zilnice se desfasoara online, devine cu atat mai important sa asiguram niveluri ridicate de inovare in domeniul securitatii cibernetice", a declarat raportorul Rasmus Andresen."Aceasta noua structura va garanta ca toata expertiza valoroasa care exista in intreaga Europa - fie ca este vorba de institutii de cercetare, intreprinderi mici, intreprinderi nou-infiintate, ONG-uri si comunitatea open-source - este inclusa in procesul de stabilire a prioritatilor europene in materie de cercetare. In acelasi timp, oferim tuturor statelor membre posibilitatea de a investi colectiv mai mult in acest sector crucial si de a ne pune in comun resursele", a declarat acesta.La 13 septembrie 2017, Comisia Europeana a adoptat un pachet privind securitatea cibernetica cu o serie de initiative menite sa imbunatateasca in continuare rezilienta, disuasiunea si apararea cibernetica. Un an mai tarziu, Comisia a prezentat o propunere de creare a unui centru european de competenta in materie de securitate cibernetica, cu o retea conexa de centre nationale de coordonare.