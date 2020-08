CORONAVIRUS. Donald Trump va anunta autorizarea tratamentului cu plasma

Transfuzia acestei plasme care contine anticorpi vizeaza sa permita bolnavilor sa elimine mai repede coronavirusul si sa limiteze pagubele asupra organismului.Daca tratamentul a dat unele rezultate pana in prezent, eficienta sa exacta este inca dezbatuta si prezinta riscul unor efecte secundare si de transmitere a agentilor infectiosi."Plasma persoanelor convalescente functioneaza probabil, desi acest lucru ar trebui confirmat mai intai de teste clinice, dar nu ca tratament de urgenta pentru pacientii grav bolnavi", a avertizat medicul Len Horovitz, specialist in pneumologie la spitalul Lenox Hill din New York.In opinia sa, ar fi mult mai eficient daca ar fi administrata inca de la primele semne ale bolii, ceea ce nu este cazul in prezent.Intr-un mesaj pe Twitter informand duminica dupa-amiaza despre conferinta de presa a presedintelui american, purtatoarea de cuvant a lui Donald Trump, Kayleigh McEnany, a afirmat ca seful statului va anunta un "avans terapeutic major".Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat deja transfuzia de plasma de la persoanele vindecate de coronavirus, dar in anumite conditii, in cadrul testelor clinice sau pentru bolnavii aflati intr-o situatie disperata.Potrivit cotidianului Washington Post, peste 70.000 de pacienti au primit deja o transfuzie de plasma recoltata de la persoane convalescente.Solicitata de agentia France Presse, Casa Alba a evitat un raspuns imediat.