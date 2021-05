Cresterea radioactivitatii la Cernobil, in atentia oamenilor de stiinta. "Nu este vorba despre un fenomen exploziv"

Senzori au inregistrat o usoara crestere a numarului de neutroni in masa de combustibil ingropata in sala 305/2, in daramaturile Reactorului 4, cel care a explodat la 26 aprilie 1986, o crestere care semnaleaza reactii de fisiune.Cercetatorii penduleaza intre doua atitudini fata de aceasta informatie.Pe de o parte, ei resping foarte clar ideea unei noi catastrofe, comparabile celei din 1986, - "nu exista nicio sansa sa retraim ceea ce am trait in 1986", subliniaza Science in subtitlul sau -, iar pe de alta parte tendinta neutronilor si dificultatea de a clarifica despre ce este vorba ii obliga la prudenta si la o oarecare ingrijorare.Acccesul in sala 305/2 nu doar ca este interzis, ci este imposibil. Astfel este delicat ca cercetatorii sa-si faca o idee clara despre ceea ce se intampla inauntru. Directorul de Expertiza in securitate de la Institutul francez de Radioprotectie si Siguranta Nucleara Igor Le Bars poate prezenta doar ipoteze la BFMTV.."Atunci cand neutronii au multa energie, sunt putin reacitivi, deci cauzeaza putine reactii . Atunci cand incetinesc, provoaca mult mai multe reactii, iar apa este unul dintre materialele care-i pot incetini", declara el.Se credea ca acest pericol a disparut. Dupa instalarea primului sarcofag, in primele luni dupa accidentul nuclear, de catre muncitori care s-au imbolnavit sau au murit in urma interventiei, autoritatile ucrainene au acoperit aceasta structura de beton cu o arca de otel.Aceasta arca are scopul sa rezolve neajunsurile sarcofagului - si anume infiltrarea apei. Constructia arcei, care a inceput in 2007, a intarziat multi ani pana sa fie finalizata in 2016, in loc de 2012, cum se prevedea initial. Arca a fost finalizata si echipata complet abia in ianuarie 2019."Noul sarcofag limiteaza infiltrarea apei", declara Igor Le Bars, care adauga ca "este vorba, astfel, mai degraba despre o uscare a materiei, iar o parte a oamenilor (de stiinta) cred ca va avea loc mai degraba o scadere a radioactivitatii. Sa fie uscarea? Este greu de spus, avem foarte putine date".El declara ziarului francez Le Figaro vineri ca "putem, de exemplu, sa ne gandim ca uscarea combustibilului permite neutronilor sa difuzeze mai usor si la o energie mai mare si sa ajunga astfel la senzorii care inainte nu-i percepeau".Reactiile observate la Cernobil sunt, insa, recurente in asemenea cazuri. "Apar la fiecare cinci sau zece ani", declara Igor Le Bars cotidianului francez."Nu trebuie sa ne pregatim de un accident nuclear iminent. Nu este vorba despre un fenomen exploziv, pentru ca va fi atenuat in mod natural de contrareactii", declara el.Insa ar exista riscul criticitatii - adica o eliberare fortuita de radiatii si gaze radioactive, in urma unei reactii in lant. Iar in cazul in care s-ar produce acest fenomen - un lucru care nu este sigur -, pericolul pe care-l reprezinta urmeaza sa fie evaluat la momentul respectiv. Acesta este un factor care este necesar sa fie neaparat luat in considerare la demontarea instalatiei.