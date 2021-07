Cutremur înspăimântător în Alaska, cu magnitudinea de 8,2. Regiuni întregi sunt evacuate în așteptarea unui tsunami VIDEO

JUST IN - Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. pic.twitter.com/oXrvU771dQ — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 29, 2021

Residents of Homer Alaska evacuate & head to higher ground as a Tsunami warning is issued following an earthquake off the coast of the Alaska peninsula pic.twitter.com/wBWYp4weeE — Loyal to the soil (@lazylefty) July 29, 2021

Potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs joi, 29 iulie, la ora locală 22.15 (9.15 - ora României), la o adâncime de 35 de kilometri.Centrul Naţional de Avertizare pentru Tsunami (NTWC) a emis o alertă de tsunami pentru regiunile sudice din Alaska, Peninsula Alaska şi zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass.Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a estimat magnitudinea seismului la 8 şi adâncimea acestuia la 10 kilometri.