Ministrii de externe G7 cauta masuri de contracarare a amenintarilor din partea Chinei si a Rusiei. SUA vor o alianta a tarilor "iubitoare de libertate"

Gazda celei de-a doua zi a reuniunii ministrilor de externe din G7 de la Londra, care pregateste summitul liderilor din iunie, ministrul britanic de externe Dominic Raab va conduce discutii pe tema amenintarilor la adresa democratiei , libertatilor si a drepturilor omului."Presedintia britanica a G7 este o oportunitate de a reuni societati deschise si democratice si de a demonstra unitate intr-un moment in care aceasta este foarte necesara pentru a aborda provocarile comune si amenintarile in crestere", a spus Raab intr-un comunicat.Pe langa membrii G7 ( Canada , Franta, Germania, Italia, Japonia si SUA), Marea Britanie a invitat in aceasta saptamana la Londra si ministri din Australia Africa de Sud si Coreea de Sud.Aceasta prima intalnire cu prezenta fizica dupa doi ani este privita de Marea Britanie ca o sansa de a consolida sprijinul pentru sistemul international bazat pe reguli intr-un moment in care considera ca influenta economica a Chinei si activitatea periculoasa a Rusiei ameninta sa o submineze.Luni, dupa o discutie cu Dominic Raab, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca este nevoie sa se incerce stabilirea unei aliante globale intre tarile iubitoare de libertate, subliniind, pe de alta parte, ca nu doreste sa tina China sub control, ci sa se asigure ca aceasta respecta regulile.Pe agenda discutiilor de marti se va mai afla lovitura de stat din Myanmar ce necesita actiuni mai puternice impotriva juntei militare sub forma de sanctiuni extinse, sprijin pentru embargourile asupra armelor si mai multa asistenta umanitara.In cursul dupa-amiezii, discutiile se vor concentra asupra Rusiei, inclusiv din perspectiva unui raspuns la manevrele trupelor ruse de la granita cu Ucraina si la situatia liderului opozitiei Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare.Ministrul britanic de externe a declarat duminica ca doreste ca G7 sa ia in considerare o unitate comuna care sa abordeze si sa contracareze dezinformarea si propaganda promovate de Rusia