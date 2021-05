Germanii nu sunt de acord ca persoanele vaccinate sa aiba avantaje. Tara care a ridicat restrictiile doar pentru cei imunizati

Potrivit sondajului, 32% dintre germani considera ca niciun grup nu trebuie sa beneficieze de avantaje inainte ca toata lumea sa aiba posibilitatea de a se vaccina, iar alti 21% sustin ca persoanele complet vaccinate si cele care au fost deja infectate si s-au recuperat sa nu fie tratate in mod diferit fata de cele nevaccinate.Comparativ, doar 39% dintre cei chestionati sunt de parere ca restrictiile trebuie ridicate, in timp ce 8% nu s-au pronuntat.Sondajul a fost realizat online de luni pana miercuri pe un esantion de 2.049 de persoane adulte.Germania a ridicat restrictiile privind contactul fizic si circulatia nocturna pentru cei complet vaccinati si de asemenea calatoriile sunt facilitate in cazul acestora, regulile de carantina fiind diferite la revenirea in tara, mentioneaza dpa.Potrivit Institutului de boli infectioase Robert Koch, in Germania au fost vaccinate complet pana acum impotriva COVID-19 8,8 milioane de persoane, adica 10,6% din populatie, iar circa 29,9 milioane (35,9%) au primit prima doza.