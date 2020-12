OMS neaga presiuni din partea Italiei pentru a elimina un raport critic privind pandemia de COVID-19

Documentul de 102 pagini, denumit "O provocare fara precedent; Primul raspuns al Italiei la COVID-19", a fost publicat pe site-ul biroului european al OMS pe 13 mai si eliminat in cateva ore."Inexactitati faptice au fost gasite in text si Biroul Regional al OMS pentru Europa a eliminat documentul de pe site, cu intentia de a corecta erorile si de a-l publica din nou", se afirma intr-un comunicat al OMS.In cele din urma documentul nu a fost republicat deoarece "pana cand au fost facute corectiile", o noua platforma a fost creata "pentru ca tarile sa-si evalueze raspunsurile si sa impartaseasca lectiile invatate"."In niciun moment guvernul italian nu a cerut OMS sa inlature documentul", a adaugat organizatia.Documentul, pe care OMS l-a pus la dispozitia jurnalistilor la cerere, subliniaza cateva neajunsuri in primul raspuns al Italiei la pandemie.De exemplu, observa ca "reactia initiala" a spitalelor la afluxul de pacienti cu COVID-19 "a fost improvizat, haotic si creativ" si ca pentru "un timp" acestea nu au avut nicio directiva oficiala de urmat.Documentul a fost redactat de o echipa de experti OMS cu sediul la Venetia si include o prefata de catre seful biroului european al OMS, Hans Kluge.O purtatoare de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii a subliniat ca documentul "nu este aprobat de OMS si OMS nu este responsabil pentru continutul sau" si "poate contine informatii incorecte si reflecta punctele de vedere subiective ale autorilor sai". Ea a refuzat sa explice ce "inexactitati" continea de fapt textul.CITESTE SI: