Prima tara din lume care va atinge imunitatea colectiva impotriva Covid-19

Aceasta se atinge cand suficient de multi oameni au imunitate, fie de la vaccinare, fie de infectii anterioare, pentru a opri raspandirea necontrolata a virusului. Asta inseamna ca virusul nu mai sare cu usurinta de la persoana la persoana, ajutand la protejarea celor care sunt inca vulnerabili.Presedintele Wavel Ramkalawan a declarat ca pana la mijlocul lunii martie, natiunea insulara va vaccina 70.000 de persoane sau 70% din populatia sa. "Am lansat programul de vaccinare in ianuarie, iar acum peste 44% dintre locuitori au fost vaccinati cu a doua doza a vaccinul chinezesc Sinopharm. Pe de alta parte, administram si vaccinul AstraZeneca. In principiu, la jumatatea lui martie urmeaza sa atingem imunitatea colectiva, iar tara noatra va putea sa se deschida din nou turismului", a mai spus presedintele tarii.Momentan, Seychelels permite accesul neconditionat al strainilor care au fost vaccinati."Nu trebuie sa credem ca vaccinul este solutia la toate", a precizat acesta. "Trebuie sa fim responsabili in continuare, ma refer la purtarea mastilor, la distantarea sociala", a spus el, adaugand ca este esential ca tarile bogate sa ajute tarile mai sarace sa achizitioneze vaccinuri.Nimeni nu stie cu siguranta care este pragul de imunitate colectiva pentru coronavirus, desi multi experti spun ca este de 70% sau mai mare.Seychelles a inregistrat peste 2.600 de cazuri COVID-19 si 11 decese, potrivit Universitatii Johns Hopkins.