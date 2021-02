Val de controverse in Tennessee. Un proiect de lege prevede drept de veto asupra avortului pentru tatii biologi

Ce prevede proiectul de lege

Tatal ar trebui sa isi stabileasca voluntar paternitatea

Potrivit g4media.ro, legea propusa de republicanii Mark Pody si Jerry Sexton este a sasea introdusa in acest an vizand restrangerea dreptului de avort in Tennessee, care are deja unele din cele mai restrictive legi vizand avortul din America Noua initiativa legislativa a fost criticata intens de grupurile pentru apararea dreptului la avort al femeilor, in conditiile in care documentul nu ofera exceptii pentru viol sau incest.Proiectul de lege SB494/HB1079, s ponsorizat de senatorul Mark Pody si de congresmanul Jerry Sexton, ambii membri republicani in legislativul din Tennessee, ii da unui barbat care lasa insarcinata o femeie dreptul de veto in ceea ce priveste avortul. Legea propusa prevede ca tatal biologic sa poata depune o petitie in instanta ca sa obtina o ordonanta judecatoreasca impotriva procedurii.Pody a declarat ca a introdus proiectul de lege dupa ce un locuitor din Tennessee si-a exprimat ingrijorarea ca, in conformitate cu legea actuala, tatii nu au niciun cuvant de spus cu privire la avort. Senatorul republican a spus ca initiativa sa legislativa va asigura dreptul tatilor de a lua o decizie cu privire la un copil nenascut."Cred ca un tata ar trebui sa aiba dreptul sa spuna ce se va intampla cu acel copil," a declarat Pody. "Si daca cineva ar ucide acel copil, el ar trebui sa poata spune: Nu, nu vreau ca acel copil sa fie ucis. Vreau sa pot creste acel copil si sa-l iubesc."Potrivit proiectului de lege, un judecator ar putea admite petitia depusa daca petitionarul dovedeste ca este tatal biologic al unui copil nenascut si exista "o posibilitate rezonabila" ca femeia sa solicite avortul. Daca femeia recunoaste ca petitionarul este tatal biologic nu vor mai fi necesare dovezi ADN, a afirmat Pody.Senatorul republican a declarat ca va ramane la competenta judecatorului sa decida daca exista suficiente dovezi pentru a stabili paternitatea unei persoane.Pentru cuplurile necasatorite, tatal ar trebui sa isi stabileasca voluntar paternitatea, dar poate face acest lucru fara consimtamantul femeii. Odata stabilita paternitatea, tatal ar avea dreptul de a respinge avortul.Un barbat care isi stabileste in mod voluntar paternitatea ar trebui sa fie responsabil pentru intretinerea copilului si sa indeplineasca celelalte obligatii parintesti, a precizat Pody. In plus, el nu ar putea ulterior sa anuleze sau sa conteste recunoasterea paternitatii. "Indiferent de situatie, el nu va putea sa-si schimbe parerea si sa spuna: M-am inselat, copilul nu este al meu."Ordonanta impotriva avortului ar putea fi acordata chiar si fara ca ambele parti sa fie prezente la audieri. Daca femeia incalca hotararea judecatoreasca de suspendare a procedurii de avort, ea va fi sanctionata de catre instanta. Pedeapsa ramane la latitudinea magistratului.