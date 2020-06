Taxele pentru facultatile din Anglia vor fi mai mari din anul 2021

Ziare.

Studentii internationali reprezinta o sursa importanta de venit pentru universitatile britanice. Acestia platesc adesea dublu - chiar mai mult in cele mai prestigioase institutii de invatamant - fata de 9.250 de lire sterline cat achita britanicii, o taxa valabila pana acum si pentru studentii din tarile UE.Ca urmare a iesirii Regatului Unit din UE la sfarsitul lunii ianuarie, rezidentii din UE, din alte tari ale Spatiului economic european si Elvetia 'nu vor mai fi eligibili' pentru conditiile financiare acordate studentilor britanici 'pentru cursurile care incep in anul universitar 2021/2022', a indicat secretarul de stat pentru universitati Michelle Donelan intr-o declaratie scrisa, in Camera Comunelor.Dar nu totalitatea studentilor straini care incep studiile universitare in 2020-2021 sunt afectati de aceasta crestere si nici resortisantii Irlandei, a spus ea.Educatia tine de competenta fiecarei regiuni, aceasta masura priveste doar Anglia si nu se aplica Scotiei, Tarii Galilor si Irlandei de Nord.Universitatile britanice se confrunta cu o importanta lipsa de venituri de la inceputul pandemiei provocate de noul coronavirus. Ele se tem ca urmatorul an universitar va fi si mai rau daca studentii internationali lucrativi nu se vor imbulzi din cauza crizei.In 2018-2019, un student din cinci era strain in Regatul Unit, a doua destinatie universitara preferata dupa SUA, potrivit organizatiei lor reprezentative, Universities UK (UKK).In ceea ce priveste participarea britanicilor la programul european de schimb de studenti Erasmus, guvernul a spus ca vrea sa continue sa participe la acesta dupa Brexit, dar a adaugat ca negocierile sunt inca in curs de desfasurare cu Bruxelles.