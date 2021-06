Vladimir Putin vrea bani de la strainii care se vaccineaza cu serul rusesc anti-COVID-19. "Este recunoscut drept cel mai sigur"

"Vreau sa le cer concetatenilor nostri sa profite de aceasta oportunitate" de a se vaccina gratuit, pledeaza presedintele rus la Forumului Economic de la Sankt Petersburg (SPIEF), dupa care a ordonat Guvernului rus sa actioneze in vederea "organizarii conditiilor unei vaccinari contracost a strainilor in tara noastra"."Vaccinul rusesc este recunoscut drept cel mai sigur", da el asigurari, subliniind ca doar 10% din populatia lumii a fost vacinata pana in prezent, iar "sute de milioane de persoane nu au acces la vaccinuri" impotriva covid-19."Atat timp cat nu vom avea un acces generalizat la vaccinuri pe toate continentele, riscul epidemiei nu va disparea", a avertizat el.Presedintele rus si-a indemnat in mai multe randuri concetatenii sa se vaccineze, in contextul in care ritmul campaniei de vaccinare este foarte lent, din cauza neincrederii populatiei fata de vaccin.Potrivit unui sondaj realizat in aprilie de Institutul independent Levada, peste 60% dintre rusii intervievati nu intentionau sa se vaccineze, in pofida faptului ca bilantul noilor contaminari care nu scade de mai multe saptamani. Rusia a fost prima tara din lume care a omologat un vaccin impotriva SARS-CoV-2, in august 2020, denumit Sputnik V, inainte de incheierea testelor clinice.Alte doua vaccinuri au fost autorizate ulterior de catre autoritatile rusesti, dar si o versiune "usoara" a Sputnik, care se administreaza intr-o singura doza.Rusia este una dintre cele mai afectate tari de pandemia covid-19.Potrivit agentiei ruse de statistici Rosstat, aproximativ 250.000 de morti din cauza covid-19 se inregistrau la sfarsitul lui martie in Rusia - dublu fata de numarul recunoscut pana in prezent de catre Guvernul rus in bilanturi zilnice.