Presedintele Ucrainei sustine neamestecul in alegerile din SUA: "Nu este acceptabil sa te amesteci in alegerile suverane din alta tara"

"#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri si, astfel, sa dauneze parteneriatului nostru sincer si de incredere cu #USA", a scris Zelenski peTwitter sambata seara.Volodimir Zelenski, in varsta de 42 de ani, fost actor de comedie, a castigat anul trecut alegerile prezidentiale din Ucraina. Primul sau an de mandat a fost insa umbrit de implicarea involuntara a Ucrainei in evenimentele care au dus la punerea sub acuzare a presedintelui american Donald Trump . Presedintele Trump a facut presiuni, fara succes insa, pentru a determina regimul de la Kiev sa inceapa anchetarea fostului vicepresedinte democrat Joe Biden , rivalul sau in cursa prezidentiala din 2020."Niciodata, in niciun caz, nu este acceptabil sa te amesteci in alegerile suverane din alta tara", a mai scris Zelenski pe Twitter Zelenski a facut apel la politicienii ucraineni sa evite orice actiuni care ar putea avea legatura cu alegerile din SUA si sa nu incerce sa isi rezolve eventuale probleme personale, politice sau de afaceri in acest fel."Reputatia Ucrainei valoreaza mult mai mult decat reputatia oricaruia din politicienii nostri", a subliniat seful statului ucrainean.La inceputul acestei saptamani, Zelenski a declarat pentru Reuters ca spera ca sprijinul american pentru Ucraina va ramane puternic indiferent de cine castiga alegerile prezidentiale din SUA.