VIDEO Presedintele Venezuelei a prezentat niste picaturi controversate care neutralizeaza SARS-CoV-2: "10 picaturele sub limba, din 4 in 4 ore, si miracolul e gata"

Maduro spune ca medicamentul nu are efecte secundare

"Dupa ce am primit permisiunea din partea oficialitatilor sanitare din tara, va pot prezenta medicamentul care neutralizeaza 100% coronavirusul, Carvativir, mai bine cunoscut sub numele de picaturile miraculoase ale lui Jose Gregorio Hernandez", a declarat duminica Maduro in timpul unei alocutiuni televizate pe tema situatiei epidemice din Venezuela Acest tratament - a explicat Maduro - este rezultatul mai multor studii clinice, stiintifice si biologice care s-au desfasurat pe parcursul a noua luni si au inclus teste facute pe bolnavi , cu simptome moderate sau in stare grava, care si-au revenit intotdeauna, gratie acestor picaturi."Zece picaturele sub limba, din patru in patru ore, si miracolul e gata, este un antiviral puternic, foarte puternic, care neutralizeaza coronavirusul", a insistat Maduro, care a adaugat ca toate informatiile legate de acest produs "vor fi publicate in reviste internationale".Carvativirul - a continuat presedintele venezuelean - este un medicament "complet inofensiv", caci "nu are niciun efect secundar sau negativ", sau cel putin asta o dovedesc "testele in masa" care s-au facut in Venezuela.Incepand de luni, in Venezuela va incepe "productia in masa" a acestui medicament, pentru care guvernul are in vedere sa stabileasca un sistem de distributie direct care sa asigure furnizarea Carvativirului catre toate spitalele si centrele de sanatate din tara, a mai anuntat Maduro.In plus, Maduro intentioneaza sa exporte mii de doze de Carvativir in tarile care, impreuna cu Venezuela, fac parte din blocul ALBA-TCP (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Haiti si alte tari din Caraibe) si sa-l comercializeze in alte state cu care mentine "o relatie strategica", fara sa mentioneze care anume.Maduro numeste Carvativirul "picaturi miraculoase" intr-o aluzie la medicul venezuelean Jose Gregorio Hernandez (1864-1919), care va fi beatificat in acest an de Biserica Catolica, dupa ce papa Francisc a aprobat un miracol atribuit acestui doctor.