Ancheta la Facebook pentru discriminare rasiala. Trei candidati pentru locuri de munca sustin ca ar fi fost respinsi la angajare

O investigatie sistemica inseamna ca agentia, care se numeste Comisia pentru oportunitati egale de angajare, suspecteaza compania de politici care ar fi putut sa contribuie la o discriminare pe scara larga.Agentia rezolva de obicei aceste conflicte prin mediere sau permite reclamantilor sa dea in judecata angajatorul.Dar conducerea agentiei a desemnat cateva cazuri ca fiind "sistemice", permitand anchetatorilor sa solicite specialisti care sa analizeze datele companiei si sa declanseze eventual un proces mai marg, care sa reprezinte clase intregi de lucratori.Un director de programe pentru operatiuni al Facebook, Oscar Veneszee Jr., si doi dintre aplicantii respinsi la angajare au depus o reclamatie la aceasta agentie in iulie anul trecut, iar un al treilea candidat respins s-a alaturat cazului in decembrie. Acestia acuza ca Facebook discrimineaza candidatii si angajatii de culoare, prin folosirea unor evaluari subiective si promovand stereotipuri rasiale problematice.Agentia nu a adus acuzatii impotriva Facebook . Investigatia sa, care ar putea dura cateva luni, ar putea sa nu identifice vrea neregula. Agentia a refuzat sa comenteze.Un purtator de cuvant al Facebook, Andy Stone, a refuzat sa comenteze in legatura cu stadiul anchetei sau in legatura cu acuzatiile, dar a spus ca "este esential sa fie asigurat un mediu de lucru respectuos si sigur pentru toti angajatii. Tratam cu mare seriozitate acuzatiile de discriminare si investigam fiecare caz".