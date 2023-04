Oltean: UDMR are cartile aproape facute pentru o guvernare cu PSD

Vicepresedintele PDL Ioan Oltean a declarat, vineri, ca opozitia, cu tot cu PNL, ar avea mai multe voturi decat USD in Parlament pentru a determina caderea unui nou Guvern USD, insa a adaugat ca UDMR, "asa cum joaca in momentul acesta, are cartile aproape facute cu PSD, pentru a intra la guvernare".

Ioan Oltean a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ce sanse sunt sa cada "noul guvern USD" cu voturile opozitiei si a raspuns ca "teoretic" ar fi posibil, dar a facut referiri la minoritati, care "au fost intotdeauna cu puterea".

"Strict matematic, daca partide asa-zise de opozitie, toate la un loc, inclusiv PNL, s-ar pozitiona intr-o singura grupare, artitmetic, opozitia are cu cel putin 20 de voturi mai mult decat puterea. Asta inseamna PDL, PNL, UDMR, PP-DD si minoritati, USD ramanand cu PSD, PC si UNPR.

Intr-o asemenea asociere politica, aritmetic exista posibilitatea unei motiuni de cenzura care sa treaca prin Parlamentul Romaniei, dar aceasta este o structura teoretica. Practic, ea nu va putea fi realizata in viitorul apropiat din cauza UDMR si a minoritatilor.

Intotdeauna - si este dovedit - minoritatile au fost cu puterea, iar UDMR, asa cum joaca in momentul acesta, are cartile aproape facute, daca nu chiar facute cu PSD, pentru a intra la guvernare".

De asemenea, intrebat ce se intampla cu Guvernul USL in cazul in care ministrii liberali isi depun demisiile, Ioan Oltean a spus ca ar insemna "o noua creatie guvernamentala".

"Asa cum este actuala formula guvernamentala, ea a fost validata printr-un vot al Parlamentului. Plecarea PNL de la guvernare inseamna o noua formula guvernamentala, o noua creatie guvernamentala, cu noi ministere sau cu noi ministri, cu noi vicepremieri si aceasta inseamna in mod obligatoriu trecerea prin Parlamentul Romaniei. Automat inseamna demisia acestui guvern, numirea unui nou prim-ministru", a spus Ioan Oltean.

El a declarat ca mai exista o alta posibilitate, precedentul fiind creat de fostul premier liberal Calin Popescu Tariceanu, respectiv aceea ca premierul Victor Ponta sa recurga la o remaniere fundamentala, majora a guvernului.

"E un precedent creat de Calin Popescu Tariceanu in aprilie 2007 care nu a mai presupus un nou premier, dar a presupus in mod obligatoriu trecerea (guvernului - n.r.) prin Parlamentul Romaniei, audierea ministrilor etc. Ramane sa vedem care varianta va fi aleasa de actualii, daca intr-adevar USL se va destrama in zilele urmatoare", a spus Oltean.