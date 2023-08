Probele care arată că Ioana Băsescu s-a implicat în spălarea banilor murdari din campania fostului președinte: „Da’ cine te-a pus, mă, să te bagi?” MOTIVARE

Judecătorii Înaltei Curți redau, în motivarea deciziei prin care au dispus încetarea procesului penal în Dosarul Campaniei din 2009, interceptarea ambientală a unei lungi discuții dintre Ioana Băsescu și fostul ei iubit, Giovanni Francesco, care arată implicarea fiicei fostului președinte în finanțarea ilegală a campaniei tatălui ei.

Ziare.com a consultat motivarea judecătorilor de la Înalta Curte, prin care Elena Udrea și Ioana Băsescu au scăpat, deocamdată, de pedepsele de 8, respectiv 5 ani de pușcărie, pronunțate pe fond la Curtea de Apel București. Magistrații notează că faptele au fost comise exact așa cum sunt descrise în rechizitoriu, dar s-au prescris – așa cum rezultă din documentul analizat pe larg aici.

În aceeși motivare, judecătorii fac referire la o ceartă între Ioana Băsescu și fostul ei iubit, Giovanni Francesco, un om de afaceri implicat în „spălarea” banilor pentru campania electorală a lui Traian Băsescu din 2009, când acesta a obținut al doilea mandat de președinte.

Spre sfâtșitul mandatului, fostul iubit al Ioanei Băsescu era „încolțit” de inspectorii antifraudă. Speriat că n-are cum să justifice sumele de bani trecute prin firma lui, Giovanni Francesco îi cere socoteală fostei iubite, acuzând-o că ea l-a pus să încheie contracte fictive, să obțină și să dea mai departe fondurile obținute din infracțiuni.

Banii pentru campania lui Traian Băsescu proveneau, printre altele, din șpăgile lui Gheorghe Nastasia de la Ministerul Turismului și ale lui Victor Tarhon de la Consiliul Județean Tulcea.

Banii fuseseră „spălați” print-un mecanism tip „suveică” în care au fost implicate mai multe firme, inclusiv cea a lui Giovanni Francesco.

Fostul iubit al Ioanei Băsescu s-a trezit în 2015 că procurorii DNA și inspectorii antifraudă încep să îi pună întrebări cu privire la contracte, așa că s-a întâlnit cu fiica președintelui să-i ceară socoteală.

Giovenni Francesco are replici carea denotă frustrarea („Să îmi asum eu fapte…să le iau în cârcă?!”), disperarea („Ce fac eu acum? Ce le arăt?! ”), dar și dezamăgirea de a fi folosit într-o schemă infracțională din care n-a beneficiat de mare lucru („Ce bani am încasat eu? Păi, am încasat niște bani pe care i-am dat mai departe, toți înțelegi?”).

În fața instanței de apel, Ioana Băsescu a declarat că este nevinovată, că nu știa desore obiectul real al contractelor încheiate de firma lui Giovanni Francesco cu celelalte societăți din rechizitoriu, printre care și firma de consultanță a lui Dan Andronic.

Văzând că Ioana Băsescu a susținut că n-are nicio implicare în campania din 2009, judecătorii au ținut să-i arate că din probe rezultă contrariul.

Mai exact, judecătorii reproduc în motivarea prin care constată vinovăția Ioanei Băsescu interceptările ambientale a certurilor pe care le-a avut cu Giovanni Francesco. Până la urmă, completul putea face o referire punctuală la aceste probe, dar a ales să le redea pe larg.

Ioana Băsescu știa despre banii murdari din campania tatălui ei

Din procesul verbal de redare a convorbirii înregistrate în mediul ambiental dintre Ioana Băsescu și Francesco Giovanni, la data de 26 noiembrie 2015, a reieșit că fiica președintelui cunoștea despre plățile efectuate pentru servicii electorale.

Din discuție mai rezultă că Ioana Băsescu a intermediat contractele cu Andronic Dan și Lungu Ștefan, iar după încheierea campaniei electorale a solicitat fostului ei iubit, Giovanni Francesco, să radieze societatea comercială prin intermediul căreia s-au realizat tranzacțiile, pentru a evita descoperirea faptelor:

Băsescu Ioana: Așa și eu ce să-i fac lui Ștefan Lungu?

Francesco Giovanni: Dan Andronic, eu n-am lucrat nimic cu ei (...) Înțelegi?

Băsescu Ioana: Tu știi foarte bine care a fost situația atunci, da?!

Francesco Giovanni: Așa și ce fac eu? Le dau hârtii? Și?

Băsescu Ioana: „Astea le am!”. Ce hârtii?

Francesco Giovanni: Păi, da’ mi-au zis și justificări pe ce s-a întâmplat. Justificări.

Băsescu Ioana: Ce justificări?

Francesco Giovanni: Pe ce s-a întâmplat. Că ăsta mi-a făcut mie ce mi-a făcut. Ce mi-a făcut mie? Nu mi-a făcut nimic!

Băsescu Ioana: …Mă, sincer degeaba vii la mine, că nu eu le-am făcut.

Francesco Giovanni: Păi, cin... Poftim?

Băsescu Ioana: Nu eu le-am făcut (…) Nu știu dacă îți amintești exact, cine insista să se lucreze prin el?

Francesco Giovanni: Eu insistam să se lucreze prin mine?!

Băsescu Ioana: Da, tu, tu, tu! Amintește-ți de câte ori ai fost în sediu și eu nu știu. Ai fost de o grămadă de ori.

Francesco Giovanni: Am fost de 2 ori la sediu, de 2, 3 ori la sediu.

Băsescu Ioana: Nu știu. Deci, OK, eu nu știu. Nu știu cine sunt…

Francesco Giovanni: Așa, de 2-3 ori am fost la sediu, ca să vorbesc de concertele alea, știi foarte bine, atunci. (...)

Băsescu Ioana: Nu știu cine sunt, nu eu le-am făcut.

Francesco Giovanni: Le-am făcut eu, vrei să zici.

Băsescu Ioana: Da’ nu le-am făcut eu!

Francesco Giovanni: Da’ le-am făcut eu?

Băsescu Ioana: Păi, da’ cine le-a făcut, mama?!

Francesco Giovanni: Ce treabă aveam eu cu Dan Andronic, mă? Ce treabă aveam eu cu el? (...) Mi-a cerut (Antifrauda – n.r.), înțelegi, hârtiile de pe tranzacțiile astea, da... și ce am beneficiat. Adică: „Băi, îi dau contractul. Arată-mi și mie ce-a făcut ăla? Pentru tine, pentru mine, pentru... Music Channel No Limit”. Și ăla n-a făcut nimic pentru mine, știi bine ce-a făcut Dan Andronic! În noiembrie, decembrie. N-a făcut pentru mine.

Băsescu Ioana: Nici pentru mine.

Francesco Giovanni: Corect nici pentru tine, da’ a făcut pentru altcineva, da. N-a făcut pentru mine asta e problema asta e a mea, înțelegi? Pentru că... na, vezi ce se întâmplă. Și sunt panicat și nu știu ce să fac? Și înțelegi, da.

Băsescu Ioana: Auzi, știi ceva ...[neinteligibil, vorbește în șoaptă]... când ai încasat niște bani...

Francesco Giovanni: Ce bani am încasat eu? Păi, am încasat niște bani pe care i-am dat mai departe, toți înțelegi? Mai au rămas... mai sunt niște bani pe care Emilia nu i-a declarat, că m-am uitat în hârtii, da, cu care s-a plătit excursia în Cuba, de exemplu, știi? Care Emilia nu i-a declarat. Sunt 700.000 și ceva de lei sau ce sunt acolo pe care Emilia nu i-a declarat. Înțelegi? Ca eu să pot să-i plătesc la Fisc, înțelegi? Și din banii ăia s-a plătit sau ce s-a plătit pentru că na (...) Nu i-a declarat doamna contabilă, trecem peste asta, da. Am încasat, am plătit, am cheltuit, am mers în excursie, înțelegi? Cu niște bani care mai nou aflu și mă uit în hârtii că nu erau ai mei, înțelegi? Pentru că ea nu era în stare să se ocupe de firmă și să plătească, și...?

Băsescu Ioana: Ea trebuie să plătească, măi, băiatule! (…) Pe Andronic aș putea să…

Francesco Giovanni: Da,...păi și Ștefan (Lungu – n.r.), ce... parcă nu-l știi pe Ștefan? Iar alea sunt firmele...

Băsescu Ioana: Du-te tu și vorbește cu Ștefan, care este în arest la domiciliu! (…)

Francesco Giovanni: Actele au stat aicea, după aia au venit la mine. Parte din ele le am, parte din el nu le am, că e haos, da. Știi foarte bine că așa a fost.

Băsescu Ioana: Păi, toate actele.

Francesco Giovanni: Dar am și spus, actele au stat la tine până ne-am despărțit noi, după aia au venit la mine, da, și parte le am, parte nu le am. Că de aia și stăteau aici.

Băsescu Ioana: Când ți-am spus să închizi firma îți trebuia nu știu ce (…)

Francesco Giovanni: Crezi tu că nu veneau din 2009? Și acuma de ce vrei să, acuma e...

Băsescu Ioana: ...[neinteligibil]… la revedere, îți închideai cu controlul prin firmă ...[neinteligibil]...

Francesco Giovanni: Pentru că eu n-am știut că fac ceva ilegal sau poate să vină cineva.

Băsescu Ioana: Dar n-a zis nimeni că este ilegal, domnule!

Francesco Giovanni: Păi, OK.

Băsescu Ioana: Demonstrează-mi mie că este ilegal.

Francesco Giovanni: Dar n-am spus că este ilegal, înțelegi? Dar dacă-mi cere... „OK, și ce ți-a făcut ție DA Comunication (n.r. – firma lui Dan Andronic)?”. „Păi...”.

Băsescu Ioana: Păi și nu scrie în contract?

Francesco Giovanni: Păi, da. Da’ nu tre’ să și arăți? „Bă, mi-a făcut pantofi”. „Păi, arată-mi pantoful”. „A! Păi, nu-l mai am”. „Arată-mi o schiță, arată-mi ceva!”.

Băsescu Ioana: „Nu mai știu au trecut 6 ani.”.

Francesco Giovanni: Da. Deci, eu am făcut niște chestii…

Băsescu Ioana: Așa și eu de unde vrei, eu nici nu știu ce s-a făcut. Pe mine mă întrebi? Pe mine mă întrebi?

Francesco Giovanni: Comunicare, strategie, afișe (...)

Băsescu Ioana: Eu le-am făcut?!

Francesco Giovanni: Nu le-am făcut eu, le-a făcut el pentru campanie, nu pentru mine. Da? Le-a făcut el pentru campanie, nu le-a făcut pentru mine?

Băsescu Ioana: Așa și acuma ce vrei să faci? (…)

Francesco Giovanni: OK, n-ai zis tu, a zis... a venit... cine a venit și s-a întâlnit? Nimeni. Cine s-a întâlnit cu...? M-am întâlnit eu cu Dan Andronic? M-am întâlnit eu cu Ștefan Lungu? Cine s-a întâlnit? Cine a zis? Înțelegi, eu nu m-am întâlnit cu ei …„Da, domn’e vrem să facem prin tine”. Hai să fim serioși. Bine. Cine a zis, cine a zis? Da? Ce fac eu în situația asta? Ce fac eu? Ce le dau eu lor?

Băsescu Ioana: Ce acte ai?

Francesco Giovanni: Poftim?

Băsescu Ioana: Ce acte ai?

Francesco Giovanni: Am, am... singura chestie am găsit contractul cu Lomar, înțelegi? Și cred că îl găsesc și pe ăsta cu DA Comunication. Da, păi, am contractele, dar n-am justificările și te-ai uitat... mă uitam dimineață, înțelegi. „Nu știu ce, da’ 2012, da` cum a... contracte fictive cu unii...”. Mă uit la televizor de dimineață. Da, păi, este același lucru după părerea mea, este același lucru și logic m-am panicat, tre’ să mă duc…

Băsescu Ioana: Nu trebuie să ...[neinteligibil]…

Francesco Giovanni: Păi, dacă ei poate știu, habar n-am, eu nu știu ce știu ei. Poate știu că e fictiv, poate știu că nu mi-a prestat nimeni... mie nimic. Poate știu.

Băsescu Ioana: Da’ cine te-a pus, mă, să te bagi?

Francesco Giovanni: Da’ m-am băgat eu, așa, flower-power?

Băsescu Ioana: Da, tu. Amintește-ți cum stăteai la sediu, cu zilele.

Francesco Giovanni: Eu am zis... Nu, la sediu a fost cu evenimentele care s-au ținut o singură zi.

Băsescu Ioana: A! Vai, vai, vai, vai! Cine se oferea? „Eu … prin mine, se face prin mine. Eu fac...”.

Francesco Giovanni: OK, am zis eu. Și? M-am dus eu la Dan Andronic? Eu pe ăla „Bună-ziua, bună-ziua!”. Îl știu eu pe ăla? Habar n-am, nu știu cine e ăsta!

Băsescu Ioana: Da’ când tre’ să dai răspunsul?

Francesco Giovanni: Săptămâna viitoare, până vineri. (...) Unele chestii oricum nu mi le amintesc din 2000... și firmele astea acuma mi-au sărit în ochi. OK, că pe Ștefan îl știu, da, și de Andronic am auzit la televizor. Dar firmele Romar și Resdac - sau cum se numesc ele - habar n-am, înțelegi? Eu nu am… n-am lucrat cu el, eu nu știu cine sunt, nici nu mi-am adus aminte de ele. Înțelegi? M-am apucat să scormon, de ieri scormon. Deci, nu pot să fac nimic? Tre’ să stau liniștit și să-mi asum fapte pe care nu le-am... – pe scurt, nu? – să mi le iau eu în cârcă?!

Băsescu Ioana: Nu știu ...Ce pot să-ți spun.

Francesco Giovanni: Le am în contract, o să-ți trimit scanat contractul să vezi ce s-a făcut. Consultanță, HQ... nu știu ce... O să-ți trimit scanat contractul, să te uiți pe el pe mail. Să-mi zici ce părere ai și cu asta-basta. Îți las asta?

Băsescu Ioana: Da.

Francesco Giovanni: OK. O să-ți trimit pe mail și dacă ai timp ...[neinteligibil]... să-mi zici, ce vrei să zic, să fac, mă anunți.

Băsescu Ioana: Cum vrei. Dar nu îmi trimite pe mail că ...[neinteligibil]…”

Cum l-a dezbăcat Ioana Băsescu pe fostul iubit să-l caute de microfoane

Din procesul verbal de redare a convorbirii dintre Ioana Băsescu și fostul ei iubit, înregistrate în mediul ambiental, la data de 03 decembrie 2015, rezultă implicarea inculpatei în tranzacția cu societatea RCS&RDS, precum și faptul că aceasta cunoștea caracterul ilicit al sumelor obținute de Giovanni Francesco, reproșându-i că a folosit o parte din sume în interes personal, după care, a verificat dacă are asupra sa tehnică de interceptare și, numai după acest moment, a acceptat să discute despre sumele încasate de la RCS&RDS:

Francesco Giovanni: Băi, ăştia nu au făcut nimic pentru mine atunci, înţelegi? Ştii bine despre ce e vorba! Doi la mână: uită-te şi tu, pe contractele astea, înţelegi, care toate astea stăteau aicea, ştii bine, da? Asta nu e semnătura mea! A cui e? Nu ştiu a cui e! Nu ştiu cine a făcut toată treaba asta! Şi pe ăsta, şi pe ăsta! Asta e a mea, într-adevăr, dar pe asta... pe astea două?

Băsescu Ioana: Autiști...! Cine a făcut plăţile!

Francesco Giovanni: Păi, nu, că plăţile-s făcute de la ei către mine! Dar nu contează... Și de la mine către ei. Dar uită-te, cine sunt semnăturile! Da, plăţile-s făcute de mine! Uite! Tu știi bine... semnătura mea, asta, aicea, nu e semnătura mea pe niciunul dintre ele!

Băsescu Ioana: Aşa o fi! Şi ce vrei să-ţi fac acum?

Francesco Giovanni: Păi, şi eu ce fac? Ce le zic ăstora? Eu ce le zic lor? Ce mă duc eu să le spun lor mâine?

Băsescu Ioana: Dar cine te cheamă mâine...?

Francesco Giovanni: Antifrauda!

Băsescu Ioana: OK! Le dai contractele, care-i problema?

Francesco Giovanni: Da... şi or să vină să (spună – n.r.): „Ce servicii v-a prestart, ă...?”

Băsescu Ioana: Păi, şi tu nu ştii să citeşti acolo, ce proiect de servicii ţi-au prestat?

Francesco Giovanni: Dovadă! Ce dovadă le dau eu lor? Că nu mi-a prestat nimic! Doi la mână: una dintre astea...

Băsescu Ioana: OK! Spune-le că nu ţi-au prestat nimic, care-i problema? (…) Auzi, tu ai rămas cu 200.000 de euro, aşa că nu mai comenta atâta!

Francesco Giovanni: Care 200.0000 de euro? Care 200.000 de euro?!

Băsescu Ioana: Atâta ţi-au rămas, băiatule!

Francesco Giovanni: Mie?!

Băsescu Ioana: Da, da, da!

Francesco Giovanni: Niciodată!

Băsescu Ioana: După astea!

Francesco Giovanni: Niciodată-n viaţa ta!

Băsescu Ioana: Ba da!

Francesco Giovanni: Niciodată-n viaţa ta! Toate sumele astea încasate s-au dus către ăştia!

Băsescu Ioana: Nu-i adevărat! (…)

Francesco Giovanni: Nu sunt... Trebuiau declaraţi şi plătiţi la stat şi au rămas şi din banii ăia, înţelegi, sau din al... Sunt 55.000 de lei cu care s-a plătit excursia noastră în Cuba, nu în China!

Băsescu Ioana: În Cuba!

Francesco Giovanni: Păi, despre ce vorbim?

Băsescu Ioana: A noastră, mă scuzi, că-ţi spun!

Francesco Giovanni: Păi, cine a fost? Păi, stai puţin, n-am fost noi? Eu cu tine şi cu Adi! Noi trei!

Băsescu Ioana: Aşa, şi? (...) Care te duceai toată ziua şi stăteai acolo!

Francesco Giovanni: Eu m-am dus la campanie şi am zis: „Dom’le, eu vreau să fac... ă... lucrurile astea pentru voi!”? Eu am făcut lucrurile astea!

Băsescu Ioana: Ia, dă încoace telefonul! Dă... Ia deschide-ţi bluza! Vreau să văd că n-ai tehnică pe tine, băiatule!

Francesco Giovanni: Asta era ultima! Înţelegi? Asta era ultima! Eu înţeleg că tre’ să fiu eu prostul (care – n.r.) să cadă şi să răspundă, că n-o să răspundă nimeni altcineva, o să răspund eu...

Băsescu Ioana: Dar n-am înţeles!

Francesco Giovanni: Înţelegi?

Băsescu Ioana: N-am înţeles de ce dai vina pe mine, după atâţia ani!

Francesco Giovanni: După atâţia ani mie îmi vin ăştia pe cap, înţelegi...

Băsescu Ioana: Aşa!

Francesco Giovanni: ...Pentru nişte contracte pe care eu nu le-am făcut, care au trebuit prestate nişte servicii pentru campania electorală, ştii bine, a lui taică-tu... da? Ştii foarte bine lucrurile astea!...

Băsescu Ioana: Te înregistrează cineva?

Francesco Giovanni: Care au făcut... Nu mai...

Băsescu Ioana: ...Vorbești mai încet, băiatule!

Francesco Giovanni: Păi, nu, dar stai puţin, mă pui așa și...așa! Da’... Şi acuma eu... ce facem? Hai să ne spălăm pe mâini! Hai să-l aruncăm la gunoi, că nu mai contează cu nimic. Dă-mi o explicaţie logică! Ce le zic eu la oameni? Fă... ce le zic eu? Mi-au prestat aicea... „Ok, arată și mie dovada!” Ce le zic? Ce le arăt?

Băsescu Ioana: Nu tre’ să le arăţi nicio dovadă!

Francesco Giovanni: Nicio dovadă, nu?

Băsescu Ioana: Nu, nicio dovadă!

Francesco Giovanni: Te uiţi şi tu la televizor, cu contracte fictive şi cu nenorociri? Pe câți îi ia...

Băsescu Ioana: Aşa! Dar care-i fictiv?

Francesco Giovanni: Pe câți îi ia...

Băsescu Ioana: Care... care-i fictivitatea aici?

Francesco Giovanni: ...Ei nu mi-au prestat nimic, trebuia să am un raport de activitate, o... nu ştiu ce ... consultanţă în domeniul… Nu trebuia să dea hârtie? Trebuia să-mi dea ceva!

Băsescu Ioana: Nu știu... De ce nu mi-ai cerut atunci, băiatule?

Francesco Giovanni: Cui să cer, că eu n-am făcut nimic, eu nu m-am întâlnit cu ei, eu n-am făcut nimic!

Băsescu Ioana: Tu erai toată ziua acolo!

Francesco Giovanni: Nu! Am fost acolo de 3 ori...

Băsescu Ioana: Nu mai minţi!

Francesco Giovanni: De două ori la concerte... de două ori la concerte!

Băsescu Ioana: Ia stai jos un pic!

Francesco Giovanni: Mi-e şi... Nu, nu, nu! E... Nu ştiu cine-a fost cu mine acolo, dar am fost acolo de 3 ori, de două ori la concertele alea...

Băsescu Ioana: Mincinosule!

Francesco Giovanni: „Hai să le facem! Hai să nu le facem!”. Eu nu m-am dus acolo... „Haideţi domnu'! Hai cu mine!” Mincinosu'... Deci, contractele alea...

Băsescu Ioana: Deci, mergeai mai des …decât mergeam eu, da?

Francesco Giovanni: Deci, con... deci... deci contractele astea... Nu e adevărat! Am fost când a fost scena pusă acolo că era …şi cu Sfinxul (n.r. – Sfinx Experience)!

Băsescu Ioana: Nu e adevărat! Erai... Nu! Erai toată ziua! Vrei să-l întrebăm pe Onaca de câte ori ai fost acolo?

Francesco Giovanni: Întreabă-l, te rog! Du... dacă după ce...

Băsescu Ioana: Deci, toată lumea îşi aminteşte că ai fost des acolo, da? (…) Ți-am spus atunci să ți le închizi (firmele – n.r.).

Francesco Giovanni: Păi, nu le-a închis nimeni, înţelegi, atunci pentru că nu aveam de ce să le închid că nu mă ştiam vinovat cu nimic! Înţelegi? Pentru că eu nu am prestat nimic în campanie... Deci, înţelegi? Da!

Băsescu Ioana: Hai, mă, nu te mai fă că nu ştii!

Francesco Giovanni: Ce să ştiu, mă? Ce să ştiu?

Băsescu Ioana: Ți-au intrat banii de la Bendei (n.r. – Ioan Bendei, fost administrator RCD&RDS), mă ...?

Francesco Giovanni: Nu a intrat niciun ban, toţi banii au intrat pe chestii, înţelegi? Iar astea sunt problemă... astea, astea de aicea... astea...

Băsescu Ioana: Pe ce chestii au intrat, băi, băiatule?

Francesco Giovanni: Am făcut canal (de televiziune- n.r.) în U... în Ungaria, două canale!

Băsescu Ioana: Băi!

Francesco Giovanni: Două canale! Două canale făcute în Ungaria!

Băsescu Ioana: Da, pentru asta ţi-a dat! (…)

Francesco Giovanni: ...pe contract! Nu mai zic că nu sunt semnate pe toată pagina, trecem peste asta! Cine a semnat în locul meu? Da? Şi doi la mână, cine-i ăla? Vreau să dau de el, vreau să dau de Lomar ăsta! Cine e?

Băsescu Ioana: Nu ştiu!

Francesco Giovanni: Şi cine poate să ştie?

Băsescu Ioana: Nu ştiu!

Francesco Giovanni: A lucrat în campania aia, a fost o firmă!

Băsescu Ioana: Aşa, şi? OK, şi? (...) Cu Dan (Andronic – n.r.) pot să te pun în legătură!

Francesco Giovanni: Dar eu nu-l cunosc, ce să mă pui în le... să mă pui în legătură să... ce? „Vedeţi că am lucrat... dar n-am lucrat!”

Băsescu Ioana: Să vorbeşti cu el să stabileşti, de exemplu! Că nu-i problema mea, nu e firma lu’ mama! Ai înțeles?”.

Ioana Băsescu l-a pus pe fostul iubit să-i mintă pe anchatatori

Din cuprinsul procesului verbal de redare a convorbirii dintre Ioana Băsescu și Giovanni Francesco, înregistrate în mediul ambiental la data de 04 decembrie 2015, rezultă că fiica președintelui îi dă sfaturi despre atitudinea pe care fostul ei iubit să o adopte pentru a nu fi descoperit caracterul fictiv al contractelor și beneficiarul final al serviciilor:

Băsescu Ioana: Am vorbit cu...[neinteligibil]... dacă vrei, îţi face nu ştiu ce...

[neinteligibil]

Francesco Giovanni: Da! (…)

Băsescu Ioana: Ă... mi-a dat o chestie de la un avocat cu... dacă eşti obligat sau nu să păstrezi operaţiunile care se fac...

Francesco Giovanni: OK!

Băsescu Ioana: Ăsta-i avocatul... (…)

Francesco Giovanni: Eu acuma mă duc, le duc actele, văd ce zic şi după aia am să-ţi zic!

Băsescu Ioana: Părerea mea este... citeşte şi hârtia aia …să le explici: „Băi, nu le-am păstrat, nu mă interesează...”. Şi uite: domnul avocat Mircioiu dă şi articol din lege că nu eşti obligat să păstrezi, să arhivezi... ă...

Francesco Giovanni: OK! O să mă uit!

Băsescu Ioana: ...chestiile alea din spate...

Francesco Giovanni: OK! (…)

Băsescu Ioana: ...Că nu eşti obligat să le arhivezi şi că nu eşti obligat... şi Radu spune că nu au de ce să-ţi ceară din 2009!

Francesco Giovanni: Păi, asta ştiu şi eu!

Băsescu Ioana: Că e prescris!

Francesco Giovanni: Decât dacă-i altceva! De asta ţi-am spus şi eu! Pentru că asta am întrebat şi eu: „Bă, dar de ce îmi ceri din 2009?”, că ştiu că-ţi cer pe 5 ani!

Băsescu Ioana: Păi, Radu zice... Mai bine să începi să le ceri ordinul de serviciu, hârtiile alea... Nu ştiu dacă ţi le-au arătat sau nu ţi le-au arătat! Adică să le... să... să lungeşti cumva termenele! Nu... te grăbeşti să le dai contractele! „Nu, frate, ia... le mai caut! N-am conta... contabila în concediu, nu le-am găsit... În cât timp pot să vi le aduc?”.

Francesco Giovanni: Bine!

Băsescu Ioana: Deci, tre' să le ceri ordinul de serviciu, să se uite pe el... să te uiţi pe el, să vezi ce scrie, exact cum e, ce trebuie să le... ţi-au dat?

Francesco Giovanni: Pf... nu! Au venit cu nişte legitimaţii când au venit şi mi-au lăsat o hârtie la birou! (…)

Băsescu Ioana: „Dom'le, n-am găsit, nu... nu ştiu!”. Fii atent cu telefonul!

Francesco Giovanni: OK!

Băsescu Ioana: Şi citește ce scrie ...[neinteligibil]... nu eşti obligat să ai în spate! Atâta timp cât prestaţia a fost făcută...

Francesco Giovanni: Ştii care-i problema? Că n-a fost făcută, dar eu tre’ să demonstrez că ar fi fost făcută! Aia-i problema!

Băsescu Ioana: Au fost făcute!

Francesco Giovanni: Da! ...[neinteligibil]... firma mea!

Băsescu Ioana: Băi, poți să spui că au fost făcute (…). Deci, ascultă-mă puţin! Nu te duce singur să vorbeşti cu nimeni...

Francesco Giovanni: Am înţeles! OK! Am înțeles!”.

Procurorii DNA vor depune un recurs în casație în Dosarul Campaniei din 2009, în care Elena Udrea a scăpat prin prescripție de o pedeapsă de 8 ani de pușcărie, iar Ioana Băsescu de 5 ani de detenție. Judecătorii de la Înalta Curte au notat, în decizia prin care au încetat procesul penal, că faptele există, sunt infracțiuni, dar statul nu le mai poate trage la răspundere pe cele două.

DNA va exercita căi extraordinare de atac în toate dosarele închise în ultimul an prin prescripție, urmare a deciziei CJUE care a hotărât că soluțiile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți pe această temă sunt contrare dreptului european.