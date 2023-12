Ion Iliescu, dat de gol de Traian Băsescu: ”Seamănă a film, e Hollywood ce-o să vă spun”. Legătura cu Kremlinul

Invitat în cadrul emisiunii online ”Cap la cap” produsă de Recorder și moderată de Anca Simina, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre Revoluția din 1989, amintindu-și de mai multe întâlniri pe care le-a avut cu fostul președinte Ion Iliescu.

CTP a readus în discuție celebrul scandal ”Zavtra”, izbucnit în anul 2000, atunci când în presa din Rusia au apărut informații privind faptul că Ion Iliescu a menținut legătura directă cu Kremlinul, printr-un fir roșu, în perioada 1990-1996 în care a fost președinte.

În acest context, Cristian Tudor Popescu, care era redactor-șef la Adevărul, a fost vizitat la redacție de Ion Iliescu, după o întrevedere a acestuia cu directorul Dumitru Tinu.

Întrebându-l pe Iliescu despre firul roșu, CTP susține că a fost mințit în față de Ion Iliescu. ”Da, domnul Popescu, n-am niciun fir. M-a mințit formidabil, avea putere să te facă să crezi”, și-a amintit jurnalistul.

”Am mai vorbit ce-am vorbit și a plecat. Doamnă, dacă aș fi credincios, mi-aș face cruce înainte de a vă spune ce-o să vă spun. Seamănă a film, e Hollywood ce-o să vă spun.

Asta se întâmpla pe la 1 și ceva, după care a plecat Iliescu. Eu trebuia să scriu editorialul, despre Zavtra, despre scandal, despre ce altceva...Pe la ora 3 și ceva sună telefonul. La telefon era tot un președinte, un președinte viitor, era ministrul Transporturilor Traian Băsescu.

În momentul ăla eram în relații foarte bune cu Traian Băsescu, chiar îl prețuiam pentru hotărâre, pentru stilul pe care îl avea...

Eh, și îmi spune ”Domnule Popescu, sunteți un gazetar mai aparte și n-aș vrea să cădeți într-o capcană”. El nu știa că a fost Iliescu la mine, de asta spun, e film. ”Aș vrea să vă spun că telefonul acela roșu a existat, pentru că am găsit și eu la minister telefon roșu cu Kremlin”. Am înțepenit, în decurs de două ore am vorbit cu doi președinți, unul spunându-mi una, celălalt alta, la 180 de grade”, a povestit CTP.

Ads