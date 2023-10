Jurnalista care a refuzat să mai prezinte la Antena 1: "Nu mă regăsesc deloc aici. Sunt motive personale și profesionale"

Un an și jumătate a stat Irina Ursu la pupitrul Observatorului de Weekend, apoi a renunțat.

Irina Ursu a declarat că nu se mai întoarce la jurnalul Antenei 1 din weekend. „Ce pot să confirmă e că, da, e decizia mea de a înceta colaborarea cu ei. Au fost mai multe motive care au contribuit la asta, şi de natură personală şi profesională. Nu sunt omul care să plece cu scandal de pe nicăieri”, a spus Irina Ursu pentru Pagina de Media.

Irina Ursu scrisese într-o postare pe fabeook, ulterior ștearsă, că nu mai vede rostul continuării colaborării. „Am decis să încetez colaborarea cu Antena 1. Not all stories are love stories. Mi-am motivat alegerea fix aşa: Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc”.

„Cine mă cunoaşte, ştie că sunt un om ambiţios, care nu se dă bătut şi care, cu cuvinte potrivite, poate face şi învăţa orice. Şi cu toate acestea am renunţat, pentru că nu am reuşit să ies din haina veche şi să o îmbrac uniforma nouă.

Cred că această meserie este despre energie. În faţa dumneavoastră, suntem energie.”, mai scrisese jurnalista în postarea sa de pe Facebook.

