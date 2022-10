Rusoaica agresivă, călcată de poliție în Germania. Vedetă pe TikTok, s-a filmat dansând pe imagini cu bombe în Ucraina VIDEO

Iulia Prokhorova, o propagandistă a Kremlinului care trăiește în orașul german Landshut, din Bavaria, a fost vizitată de poliție în cursul zilei de vineri, 14 octombrie.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul media, polițiștii i-au confiscat laptopul și trei telefoane. Cu toate acestea, femeia continuă să posteze în social media.

"Ea stă ilegal în Germania, dar nu poate fi trimisă înapoi, deoarece deportările către Rusia au fost suspendate temporar de statul german", arată o ucraineancă în temă cu problema.

Iulia Prokhorova (30 de ani) are peste 90.000 de urmăritori pe canalul de Telegram și zeci de mii de fani pe alte rețele sociale, precum Mash sau TikTok. Femeia s-a remarcat în ultimele luni prin mai multe acțiuni extrem de agresive îndreptate împotriva cetățenilor ucraineni.

Lately, she’s been mocking Ukrainian missile victims. pic.twitter.com/U3YgcttwL5

The Russian woman has previously harassed Ukrainian refugees on the streets of Germany and Austria.

German Federal Police has raided the apartment of Yulia Prokhorova in Landshut, Germany.

Cel mai recent, s-a filmat dansând satisfăcută pe un fundal pe care rula un film cu bombe aruncate de armata rusă asupra civililor dintr-un oraș din Ucraina.

La începutul lunii august, Prokhorova a insultat pe o stradă din Salzburg, Austria, două femei ucrainene. Rusoaica era în vacanță în Austria. Mergea pe stradă cu camera telefonului pornită, se filma pentru a explica „publicului ei” de ce ar trebui să aibă loc un referendum în orașul Herson ocupat de ruși.

Două tinere ucrainene au trecut pe lângă ea, iar propagandista le-a strigat „Rusia va câștiga”, apoi le-a urmărit râzând și repetând: „Ucraina, Ucraina ce?” și din nou "Trăiască Rusia! În Ucraina e nasol!" și, în timp ce rânjește, închide videoclipul țipând „Spune, spune, Kherson este Rusia!”.

A Russian woman showed up at a pro Ukrainian rally in Salzburg, Austria recording herself assaulting refugees from Ukraine.

saying “screw your Ukraine”, “let’s have a referendum in Kherson” “glory to Russia”, etc. pic.twitter.com/8nvDynEcoe