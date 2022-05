Dive pe platoul de filmare - Cei mai dificili actori (Galerie foto)

Unii actori, indiferent de sexul lor sau de talent, se poarta ca niste dive pe platoul de filmare. Printre acestia se afla nume mari, precum Bruce Willis sau Jennifer Lopez. Totusi, Megan Fox exceleaza de departe la acest capitol, ea fiind concediata dupa ce l-a numit pe regizorul Michael Bay "Hitler".

Cat despre Gwyneth Paltrow, se stie ca aceasta nici nu le vorbeste colegelor de platou pe care le vede drept concurenta. Asa a procedat cu Scarlett Johansson, cand se filma "Iron Man 2".

Exista insa si alti actori, despre care se stie de multa vreme ca sunt dificili la acest capitol. Lindsay Lohan e de notorietate din acest punct de vedere, aminteste Ranker.

Lindsay Lohan

In cazul acesteia, sunt de vina viciile ei. Cum petrece pana tarziu, niciodata nu poate ajunge la timp pe platoul de filmare. In plus, producatorii trebuie sa ia in calcul si vreo internare la dezintoxicare, caz in care tot programul celorlalti poate suferi.

Bruce Willis

Oricat de simpatic ar parea, pe platoul de filmare Bruce Willis este de neabordat, spun cei care au lucrat cu starul din "Die Hard". Regizorul Kevin Smith, care a lucrat cu actorul pentru comedia "Cop out", spune ca Willis nu colaboreaza deloc, actorul refuzand chiar sa stea la poza, pentru realizarea afisului promotional al filmului.

Jennifer Lopez

Actrita si cantareata Jennifer Lopez are o lista interminabila de cereri atunci cand este abordata pentru a aparea intr-un film. Iar daca acestea nu ii sunt indeplinite intocmai, toata lumea poate vedea ce inseamna un "temperament de diva".

Mike Myers

Actorul Mike Myers poate fi cea mai amuzanta prezenta in film, insa pana ca pelicula sa ajunga in cinematografe, cei care lucreaza cu el sunt nevoiti sa suporte faptul ca vedeta este ahtiata dupa control si perfectionista, facand zile negre colegilor sai.

Megan Fox

Vedeta din "Transformers" este si ea o diva la filmari. Regizorul Michael Bay chiar a concediat-o, decizie cu care si Steven Spielberg a fost de acord, dupa ce actrita l-a numit pe regizor "Hitler".

Jennifer Aniston

Nici cu Jannifer Aniston nu se lucreaza simplu, aceasta fiind rece ca gheata cu colegii si echipa de productie, pe platoul de filmare.

Madonna

Despre Madonna se stie ca nu urmeaza nicio directiva, iar atunci cand joaca in filme procedeaza doar asa cum crede, uneori deciziile sale fiind chiar in detrimentul peliculelor in care apare. E tipul de om care doreste sa controleze totul, ceea ce nu convine intotdeauna celor cu care lucreaza, mentioneaza publicatia.

Gwyneth Paltrow

Potrivit mai multor surse, oameni cu care actrita a lucrat, vedeta este rece cu toata lumea, la filmari, facandu-i pe toti sa se simta "ciudat si inconfortabil". Mai mult, cand are senzatia ca e in competitie cu cineva, nici nu-i vorbeste acelei persoane. Asa s-a intamplat pe platoul de filmare la "Iron Man 2", cu Scarlett Johansson.

Charlie Sheen

Actorul Charlie Sheen a fost concediat din "Doi barbati si jumatate" tocmai din cauza deselor dispute cu creatorul show-ului, ce tineau de viziunea asupra serialului. Ulterior, odata cu proiectul "Anger Management", acesta a concediat-o pe Selma Blair, dupa ce aceasta s-a plans ca nu se poate lucra cu el.

Sharon Stone

Sharon Stone, facuta praf de un regizor: Comportament clasic al actritelor care decad

Unul dintre motivele pentru care Sharon Stone nu apare atat de des in filme este tocmai atitudinea sa de diva. De altfel, recent, un regizor italian care a colaborat cu vedeta pentru filmul "Golden Boy", a vorbit fara ocolisuri despre cat de dificila este aceasta.

Christian Bale

Actorul Christian Bale are renumele de a fi "un pic cam prea serios", cerand perfectiune de la toti din jurul sau. O inregistrare in care tipa la un membru al echipei de productie, pe platoul de filmare la "Terminator Salvation", a ajuns online, iar in ea actorul poate fi auzit cum il cearta pe acesta. Mai mult, la un moment dat ii spune ca daca mai face o greseala, se va asigura ca urmarea e concedierea.

