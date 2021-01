Transferul codurilor nucleare catre Joe Biden s-a facut, in premiera, in doua etape

Pentru ca Donald Trump a refuzat sa participe la ceremonia de depunere a juramantului de catre succesorul sau, fapt fara precedent in 150 de ani, transferul codurilor, care se face de obicei discret, la tribuna de investitura, a necesitat in acest an doua exemplare ale valizei speciale care contine toate elementele necesare pentru un atac nuclear si care il insoteste pe presedintele american in toate circumstantele.Miercuri dimineata, cand a zburat de la baza militara Andrews, din apropiere de Washington , pentru a ajunge la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida, Donald Trump era inca presedinte si, din aceasta pozitie, a fost urmat de un consilier militar care transporta faimoasa valiza, numita 'football'. El avea inca un card de plastic cu codurile nucleare, numit 'biscuit'.Insa in acelasi moment, la Washington, un alt consilier militar, care avea la el o alta valiza si un alt card, a luat loc in tribuna ridicata pe scarile de la Capitoliu pentru investitura lui Joe Biden.Iar fix la pranz, cand in mod traditional consilierul presedintelui la final de mandat ii preda valiza consilierului militar al noului presedinte, cardul lui Donald Trump a fost pur si simplu dezactivat, ca un card de credit care expira.Iar noul card atribuit lui Joe Biden a fost activat la Washington, oferindu-i oficial celui de-al 46-lea presedinte al SUA puterea absoluta de a folosi armele nucleare.Chiar daca a fost o premiera, schimbul nu a ridicat probleme logistice deoarece executivul american dispune in permanenta de trei valize: una care este mereu cu presedintele, una in biroul vicepresedintelui in cazul in care i se intampla ceva presedintelui si una de rezerva.La o zi dupa asaltul unor sustinatori ai lui Donald Trump asupra Congresului, presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, s-a declarat ingrijorata de faptul ca un "presedinte instabil" si-ar putea folosi dreptul exclusiv de a ordona un atac nuclear.Iar un fost secretar al Apararii, William Perry, a facut apel la Joe Biden "sa renunte la football", considerand ca sistemul actual este "antidemocratic, depasit, inutil si extrem de periculos".CITESTE SI: