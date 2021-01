Un fost sef al Pentagonului ii recomanda lui Joe Biden sa renunte la controlul exclusiv al codurilor nucleare

Intr-un editorial publicat de cotidianul Politico, Perry - care a condus Pentagonul intre 1994 si 1997, in timpul mandatului presedintelui Bill Clinton - a remarcat ca Donald Trump , acuzat ca a incurajat violentele comise miercuri la Capitoliu, "inca are degetul pe butonul nuclear"."Este timpul sa li se retraga 'mingea de fotbal' nucleara acestui presedinte si tuturor presedintilor care ii vor succeda. Acest lucru nu mai este necesar si insasi existenta sa reprezinta un pericol pentru securitatea noastra nationala", a subliniat el.Presedintele SUA este insotit in toate circumstantele de catre un consilier militar care transporta o servieta, supranumita 'mingea de fotbal' nucleara, care contine toate elementele necesare unei lovituri nucleare.William Perry a reamintit ca, odata cu alegerea sa, presedintele SUA "obtine dreptul absolut de a lansa un razboi mondial". "El nu are nevoie de inca o opinie. Secretarul apararii nu are un cuvant de zis. Congresul nu joaca niciun rol", a explicat el.