Contul de Twitter al lui Biden "incepe de la zero", fara urmaritori ai lui Trump.

Presedintele ales al SUA Joe Biden a primit noul cont oficial de Twitter, dar a fost constrans sa inceapa de la zero, fara niciun urmaritor, scrie BBC.Echipa lui Biden nu este fericita cu aceasta decizie, care marcheaza o schimbare fata de tranzitia anterioara de la Barack Obama Noul cont, @PresElectBiden, va fi transformat in oficialul @POTUS (President of the United States) in ziua inaugurarii, pe 20 ianuarie.In primele sase ore online, a castigat aproape 400.000 de urmaritori.Contul personal al lui Biden are 24 de milioane de urmaritori.Echipa sa a inregistrat noile conturi - @FLOTUSBiden pentru viitoarea prima-doamna, Jill Biden, si pentru prima data @SecondGentleman, pentru sotul Kamalei Harris, Doug Emhoff. Donald Trump a mostenit contul Potus cu 13 milioane de admiratori cand a fost mutat de la Obama - dar acest lucru nu va mai fi posibil acum.Echipa lui Biden a fost anuntata de aceasta decizie acum mai putin de o luna. "Administratia va fi nevoita sa o ia de la inceput", a spus aceasta.Twitter nu a explicat de ce a luat aceasta decizie. "Aceste conturi insitutionale nu vor mai transfera automat urmaritori de la administratia precedenta", a transmis reteaua fara alte explicatii. Dar a subliniat ca persoanele care urmareau conturile oficiale @POTUS si @VP (Vice-President) sau pe cele personale ale lui Biden si Kamala Harris vor primi notificari care sa le ofere optiunea de a le urma pe cele noi.CITESTE SI: