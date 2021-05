Premiera la Timisoara: Screening al starii de sanatate pentru cei care se vor prezenta la etapa a doua a Maratonului Vaccinarii

De asemenea, populatia care se va prezenta la imunizare in perioada 14-17 mai, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara (CRAFT), va beneficia, in premiera nationala, de un screening al starii de sanatate. A doua editie a Maratonului Vaccinarii de la Timisoara , proiect care a dat tonul unor actiuni similare la nivel national, vine, pe langa rapelul asigurat celor vaccinati cu prima doza de Pfizer, cu doua noutati, si anume, vaccinare cu Johnson&Johnson pentru cei nevaccinati inca, vaccin care necesita o singura doza (fiind singurul vaccin care asigura sinteza optima de vaccin dupa o doza), precum si un screening al starii de sanatate a populatiei - in premiera nationala, in cadrul unui maraton al vaccinarii -, prin efectuarea de teste de depistare a unor patologii cronice la persoanele cu factori de risc", arata dr. Dorel Sandesc, intr-o postare pe Facebook Sala Polivalenta a Centrului Regional de Afaceri Timisoara (CRAFT) va redeveni centrul Maratonului Vaccinarii in perioada 14 - 17 mai, unde se va administra doza de rapel celor carora li s-a administrat primul ser Pfizer in perioada 23 - 25 aprilie.In acest sens, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a adoptat o hotarare in baza careia s-a aprobat schimbarea temporara a destinatiei actuale a Salii Polivalente incepand de luni , 10 mai, pentru a se amenaja fluxurile necesare.In prima etapa a Maratonului Vaccinarii au fost imunizate 6.722 de persoane pe durata a 64 de ore.