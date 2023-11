Replica lui Iohannis care l-a amuzat pe președintele Kenyei după ce i-a spus că ”a venit cu ploaia” VIDEO/FOTO

Întâlnirea de marţi, 14 noiembrie, de la Nairobi dintre preşedintele României, Klaus Iohannis, şi omologul său kenyan, William Ruto, a început sub auspiciile bunei dispoziţii, cei doi şefi de stat având un dialog relaxat despre condiţiile meteo.

Preşedintele William Ruto l-a întâmpinat pe preşedintele României, Klaus Iohannis, la State House Nairobi, reşedinţa oficială a şefului de stat kenyan.

Alături de Ruto au fost vicepreşedintele Rigathi Gachagua şi prima-doamnă Rachael Ruto. La câteva minute după ora 11.00, Iohannis a sosit la State House cu convoiul său, însoţit de soţia sa, Carmen Iohannis. Preşedintele român a coborât din vehicul şi a aşteptat să coboare şi soţia sa pe care a luat-o de mână şi s-au îndreptat apoi către gazdele care îi aşteptau aliniaţi pentru a-i primi.

”Bună dimineaţa, domnule preşedinte, bună dimineaţa, doamnă! Bine aţi venit în Kenya!”, a salutat preşedintele Ruto cuplul prezidenţial român, dorindu-i şedere plăcută. Prima-doamnă Rachel Ruto i-a urat, la rândul ei, bun venit omoloagei sale.

”Mă bucur să fiu aici!”, a răspuns preşedintele României.

Gazda kenyană i-a făcut cunoştinţă apoi lui Iohannis cu vicepreşedintele Gachagua şi cu principalii comandanţi ai armatei.

Kenya will broaden its cooperation with Romania to cover areas of mutual interest such as agriculture, environmental conservation, ICT, disaster management, among others. pic.twitter.com/DkaEeVmtWK

”Aţi venit cu ploaia!”, a remarcat Ruto.

More attention will be paid on trade and investments so as to boost exports and improve our balance of trade. pic.twitter.com/d4h3PXwwFV