VIDEO Iohannis: Dupa Craciun vom intra in campania de vaccinare; martie, aprilie, mai - imunizarea populatiei generale

"Totul este organizat, nu teoretic, practic. Lucrurile vor functiona si, imediat dupa Craciun, vom intra direct in campania de vaccinare", a declarat seful statului, dupa ce a vizitat Centrul national de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19 din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino".El a aratat ca prima transa de vaccinuri, de 10.000 de doze, va ajunge in Romania dupa Craciun, fiind o transa simbolica, urmand ca din ianuarie sa fie primite transe mai mari, de cel putin 100.000 de doze pe saptamana sau mai mult."In prima etapa va fi vaccinat tot personalul medical, in a doua etapa va fi vaccinat personalul esential si noi credem ca in martie - aprilie - mai este faza cand va fi vaccinata populatia generala", a subliniat presedintele.Klaus Iohannis a reiterat ca vaccinarea este voluntara si ca toate vaccinurile sunt sigure."Nu este nimeni obligat, dar noi recomandam tuturor sa se vaccineze, fiindca aceasta vaccinare este singura cale de a scapa de pandemie. Vom avea diferite tipuri de vaccin. Toate sunt foarte bune. Toate sunt autorizate la cele mai inalte standarde europene, toate sunt eficiente, adica isi fac efectul, toate sunt sigure si in acest fel vom putea, daca ne mobilizam si mergem la vaccinare, pana in vara probabil sa scapam de aceasta pandemie", a spus el.Presedintele a evidentiat necesitatea respectarii restrictiilor in vigoare.El a aratat ca la Institutul "Cantacuzino" unde este organizat Centrul national de stocare a vaccinurilor anti-COVID totul este organizat "ca la carte"."Aici, la "Cantacuzino", s-a creat un centru special. Toate dozele de vaccin vor veni initial aici si de aici vor fi distribuite in tara. Este impresionant ce s-a realizat de la ultima vizita pe care am facut-o impreuna aici. S-a realizat o sala cu totul noua pentru tipul de vaccin care necesita pastrare la temperatura joasa, s-a realizat un flux pentru vaccin, pentru personal, totul ca la carte. Acest container este o mostra, dar care poate fi replicata rapid de centrul de vaccinare si care poate fi folosita in zonele unde nu exista alta posibilitate. Masinile care duc cutiile cu vaccin le vedeti aici", a spus Iohannis.Alaturi de seful statului s-au aflat, vineri, la Institutul "Cantacuzino", premierul interimar Nicolae Ciuca , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , precum si coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita.Conform Strategiei pentru vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania, vaccinarea se va realiza in etape, respectand grupele populationale. Pentru etapa I, vaccinarea se va organiza la locul de munca si prin centrele de vaccinare fixe si mobile, iar pentru etapele II si III vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe si mobile, echipe mobile, reteaua de medicina de familie, centre drive-through. In Romania, vaccinarea este gratuita si voluntara.