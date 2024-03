Un actor din Las Fierbinți a slăbit zece kilograme din cauza plânsului

Pe cât de puternic pare în serialul Las Fierbinți, pe atât de sensibil este în viața personală. Marius Chivu, interpretul celebrului taximetrist Nicu Rață, a dezvăluit că a trăit o adevărată dramă personală din cauza divorțului.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic”, a spus acesta în podcastul lui Mihai Bobonete, conform fanatik.ro.

Problemele lui au fost mult mai mari. „Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru.

După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj. Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”, a mai declarat actorul care joacă și în câteva piese de teatru.

Serialul Las Fierbinți este unul dintre cele mai populare din România, iar Marius Chivu face parte din distribuție încă de la începuturile lui.

