Ludovic Orban: In localitatile carantinate se va putea merge la vot fara declaratie pe propria raspundere

"Exercitarea dreptului de vot trebuie sa fie neingradita si in zonele de carantinare. Orice cetatean, chiar daca este intr-o localitate care este temporar sub carantina, are libertatea de a se duce la sectia de vot si sa voteze, fara sa dea declaratii. E ziua votului, toata lumea stie ca oamenii merg sa-si exercite dreptul de vot. Avem Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU, n.r.) in cursul zilei de maine, inainte de sedinta de guvern , dupa care in sedinta de guvern vom transpune propunerea CNSU in modificarea hotararii de guvern privind starea de alerta", a raspuns Ludovic Orban, intrebat la Digi24 despre posibilitatea ridicarii restrictiilor chiar si in zonele care sunt in carantina.Premierul a subliniat ca nu mai e nevoie de declaratii, dar a spus ca persoanele care sunt carantinate ca urmare a unei decizii a DSP nu trebuie sa inteleaga ca pot iesi din casa si sa mearga la vot."Fara sa mai dea vreo declaratie. Asta e o formalitate nenecesara, pentru ca e clar ca omul iese din casa sa se duca sa voteze. As face o diferenta, sa nu se inteleaga ca cei care sunt carantinati pot sa se duca sa voteze. Cei care sunt carantinati ca urmare a unei decizii a DSP trebuie sa stea la domiciliu sau in locatia unde si-au stabilit carantina. Ei isi vor putea exercita dreptul de vot prin urna mobila", a afirmat Ludovic Orban.