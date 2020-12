Orban: "Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD"

"Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD. PSD a tinut in loc Romania 30 de ani, PSD, trei ani de zile dupa ce a primit increderea in 2016, a facut cu totul si cu totul altceva decat a promis romanilor. Mai mult decat atat, s-a comportat ca un partid care nu merita sa detina nicio particica de putere in Romania", a spus Orban la sediul PNL.El a subliniat ca nu a existat "nicio secunda niciun fel de discutie, nici macar neoficiala, legata de o alta majoritate" decat cea cu USR PLUS, UDMR si minoritatile nationale."Noi am hotarat posibilii parteneri prin hotararea Biroului Politic National in mandatul pe care il avem - USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor", a declarat Orban.Acesta a sustinut ca este posibil ca un coleg de-al sau sa se fi intalnit cu copresedintele AUR , George Simon.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat luni ca a propus, la intalnirea de la Palatul Cotroceni, un Guvern de uniune nationala cu premier Potrivit lui Ciolacu, presedintele Klaus Iohannis a mentionat ca propunerea PSD de premier in persoana lui Alexandru Rafila este una ''onorabila"."Am vorbit numai de varianta unui Guvern de uniune nationala. (...) Presedintele a spus ca propunerea PSD, Alexandru Rafila, este o propunere onorabila. Am mentionat faptul ca acele negocieri ridicole, pe langa Constitutie, de la Vila Lac 1 nu au ce cauta intr-o democratie reala. Am insistat ca Romania trece printr-o perioada complicata, atat in ce priveste pandemia, a crizei sanitare, cat si a crizei economice si nu ne permitem o majoritate in Parlament fragila si consideram ca un Guvern de uniune nationala este cea mai buna solutie in acest moment pentru Romania.Normal, in aceasta constructie politica, partidul care a castigat alegerile trebuie sa desemneze prim-ministrul, in persoana domnului Rafila", a spus Ciolacu intr-o conferinta de presa la sediul PSD dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis.