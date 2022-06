Ministrul de Externe al Ucrainei, radical față de Macron: „Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot decât să umilească Franța”

Ministrul de externe al Ucrainei l-a vizat cu declarații dure pe Emmanuel Macron, după ce președintele francez a spus că este vital ca Rusia să nu fie umilită din cauza invadării Ucrainei.

Macron a spus că este esențial ca președintele Vladimir Putin să aibă o cale de a ieși din ceea ce el a numit „o eroare fundamentală”.

Dmitro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei, a spus că aliații ar trebui „să se concentreze mai bine pe cum să pună Rusia la locul ei”, deoarece aceasta „se umilește singură”.

Macron a vorbit în mod repetat cu Putin prin telefon în tentative de a intermedia un acord încetare a focului și negocieri de pace.

Francezii încearcă să mențină o linie de dialog cu liderul de la Kremlin, în contrast cu pozițiile SUA și Marea Britanie.

Ministrul de externe Kuleba a spus într-un tweet că „apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot decât să umilească Franța și orice altă țară care ar cere asta”.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.