Lichidul care absoarbe si stocheaza energia solara pentru 18 ani. O descoperire uimitoare a cercetatorilor din Suedia

Stim deja ca energia solara va insemna viitorul umanitatii, dupa ce combustibilii fosili se vor epuiza de pe planeta noastra. De aceea, noua directie trebuie sa faca fata mai multor provocari: sa fie disponibila doar in timpul zilei (pentru a beneficia de razele soarelui) si sa stocheze aceasta componenta pentru o perioada lunga de timp, potrivit India Times Astfel, o echipa de cercetatori de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia a gasit o solutie extraordinara. Ea a dezvoltat un "combustibil termic solar", un fel de lichid special care este capabil sa depoziteze energia provenita de la soare, pana la 18 ani.Dispozitivul care ajuta la captarea energiei solare este denumit MOST (Molecular Solar Thermal Energy Storage System). Practic reprezinta un sistem de stocare a acestei energiii. Procesul duce la eliberarea energiei sub forma de caldura . Aceasta poate fi folosita pentru incalzirea apei din locuinta si la masina de spalat vase sau la alte electrocasnice, unde este necesara apa calda.De asemenea, inventia poate fi utilizata in aplicatii industriale, precum sterilizarea, distilarea si caldura de joasa temperatura din cuptoarele de gatit.Lichidul minune poate fi pompat inapoi in dispozitivul MOST si reutilizat, acolo unde se stocheaza energia solara. Cercetatorii suedezi au reusit sa foloseasca de peste 125 de ori fluidul.Acum, oamenii de stiinta de Chalmers lucreaza la dezvoltarea unor prototipuri ale tehnologiei descoperite, care sa poate fi realizate pe scara larga. Ei au primit un grant de 4,3 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru realizarea proiectului.