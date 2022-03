Noua zimbri, sapte femele si doi masculi, au fost adusi in Muntii Tarcu, din judetul Caras-Severin, din rezervatia Avesta, Suedia, urmand ca peste doua luni sa fie lasati in libertate.

Potrivit Rewilding Europe, cele noua exemplare au fost aduse in comuna Armenis, din judetul Caras-Severin, in urma cu cateva zile, in cadrul unui proiect initiat in anul 2012 de repopulare cu zimbri a Carpatilor Meridionali.

Zimbrii provin din rezervatia Avesta, din Suedia, si vor sta intr-o zona de aclimatizare timp de aproximativ doua luni. Aici se vor adapta la mediul salbatic si vor invata sa supravietuiasca in natura.

"Un nou grup de noua bizoni europeni a ajuns in regiunea de repopulare din Carpatii Meridionali, marcand cu succes cea de-a patra initiativa de eliberare a zimbrilor de catre Rewilding Europe si WWF-Romania. Inainte de a li se permite sa circule liberi si astfel se vor alatura populatiei de zimbri care au fost eliberati in salbaticie incepand cu anul 2014, noul grup va fi supus unei perioade de aclimatizare de doua luni", transmite Rewilding Europe, prin intermediul unui comunicat de presa.

WWF-Romania si Rewilding Europe au demarat in anul 2012 o initiativa de reintroducere a zimbrilor in Muntii Tarcu, parte din teritoriul pe care erau raspanditi pana acum circa 200 de ani, primul transport avand loc in mai 2014.

In fiecare an de atunci, in primavara sau la inceput de vara, au avut loc noi transporturi de zimbri de la centre de reproducere si rezervatii naturale din Europa, din tari precum Belgia, Germania, Italia sau Suedia.

In prezent, in Muntii Tarcu si in Vanatori Neamt exista aproximativ 50 de zimbri liberi. WWF-Romania si Rewilding Europe s-au angajat sa aduca cel putin 100 de exemplare pana in anul 2020, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene.

