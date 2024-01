Românul care vrea să vină în țară cu mașina electrică este îngrozit de prețuri și caută soluții de încărcare: "Dacă de curent te miri, să vezi restul"

Șoferii care conduc mașini electrice și planifică drumuri lungi cu acestea trebuie să își ia măsuri speciale de precauție și să se asigure că pe traseu au soluții pentru încărcarea mașinii.

Este cazul unui român stabilit în Germania care vrea să parcurgă distanța până în România cu mașina sa electrică. Acesta a documentat deja tot ce ar implica această călătorie, însă prețurile de încărcare din țară i se par prea mari și caută soluții.

"Mi se pare absurd"

"Am și o întrebare, sunt plecat de mai multă vreme din România și dețin o mașină electrică în Germania unde și trăiesc acuma. Doresc să fac un road trip de câțiva mii de km prin RO și m-am interesat un pic de prețurile per kw. Mi se par enorm de mari în comparație cu Germania. Adică comparativ cu salariile și traiul din România să ai același sau chiar preț mai mare decât în Germania mi se pare absurd. Aici în Germania, de exemplu, cel mai mult folosit este EnBW, unde ai un preț de fix 0,60ct per kw la stați de până la 350kw/h și ai acces aproape la toate rețelele din Europa chiar și în România.

Eu, respectiv, încarc cu Ionity la un abonament de 16€ pe luna cu 0,26ct pe kw dar doar la stațiile lor. De stațiile lor o să mă folosesc până în Budapesta.

Există sau cunoașteți abonamente sau conturi care dau acces la o rețea mixtă a tuturor stațiilor de încărcare din Ro cu un preț fix pe kilowatt? Vă mulțumesc pentru orice sfat", a scris acesta pe grupul Mașini electrice.

"Prețuri bune au în general primăriile"

În comentarii, membrii grupului au comentat situația și i-au oferit soluții.

"Vezi PlugShare app și de obicei este scris prețul la fiecare stație, în plus este scris și stația cât duce."

"Prețurile aici variază mult în funcție de furnizor. Dacă vrei prețuri bune recomand: Elmotion, EvGo, Polyfazer

Vrei abonament: enelX, evconnect

Vrei mobilitate mare: becharge, nextcharge, e_charge.

Prețuri bune au în general primăriile: Timișoara 1,1; Tg Jiu 1,31; Zalău, Cluj, Sector 4 1,25; Piteșți,Sibiu, Galați 1 leu, Târgoviște 1,5 etc

Deci mult mai mici decât la voi în Germania."

"În România sunt prețuri comparabile cu Germania. Cum spui că o să faci doar câteva mii de km în România nu prețul ar trebui să te intereseze ci locațiile unde încarci. Nu sunt suficiente ca să mergi fără un plan de călătorie."

"Locațiile mă îngrijorează. Referitor folosesc ABRP dar și când, caut un hotel văd că de multe ori e greșită reclama că oferă și parcare cu încărcare de mașină electrică… ori e în construcție ori e cu două străzi mai departe, ori stă mașina firmei la încărcat ori defectă, ori e o firmă fantomă care tre să îți descarci o aplicație și să îți bagi datele bancare (pe toate le-am pățit)", a răspuns autorul postării.

"Mai e mult până să putem compara România cu Germania la infrastructură"

"Scuză-ne pe noi, dar cu aroganța asta, la noi în Germania e mai ieftin … la fel și-n Germania sunt locații cu încărcări scumpe, că tu ai prins o ofertă la Ionity e altă poveste … și nu peste tot e așa exagerat de 3.2 lei kw, dar așa le place unora de la noi să exagereze … plus că mai e mult până să putem compară România cu Germania la infrastructură, etc"

"De ce aroganță?! Am întrebat dacă există posibilități de a fi user/membru unor carduri unde ai acces la prețuri normale. Și da, e mai ieftin în Germania și fără abonamente care costă bani sau oferte speciale. Având în vedere nivelul de trăi. Cum spuneam de exemplu stația xy are prețuri de 0,79 dacă ești membru EnBW plătești 0,60 la ori ce stație (a fi membru e gratis ) și 0,60 sunt 2,9 lei. Problema în România cum citesc și mi se pare aici este într-adevăr încă nivelul redus de concurență + stații puține + firmele doresc profit maxim.

Clar firmele vor să își scoată investiția dar comparativ cu Germania sunt costurile mai reduse în RO. Când stația în Germania costă 100.000€ prețul în Ro este cu siguranță cu 25-30% mai puțîn (prețul de manoperă redus + chiria pe teren mai mică, întreținerea și serviciul mai ieftin + etc) + sunt sigur că firmele mari cumpără curentul industrial în România cu mult mai puțîn decât în Germania unde actual undeva la 0,15ct per kw rezultă un câștig/profit uriaș ce rămâne. A și să nu uităm cele mai multe stați sunt oricum parțial construite cu fonduri europene.", a explicat autorul.

"Avem bani puși deoparte, nu ca săracii din Germania"

"Media prețurilor în România e ok dacă poți încărca și undeva la o priză casnică (destinație finală sau cazare pe parcurs).

Aplicațiile pe care le recomand ar fi: elDrive, e-charge, enelx, tesla.

Enelx și Tesla având și prețuri preferențiale la achitarea unui abonament chiar și de o luna."

"La noi toate-s mai scumpe că avem bani puși deoparte, nu că săracii din Germania. Nu ai văzut coadă la urcare la schi în Poiană? O oră jumătate... cu 350 ron cartelă ... în Austria e 70€ ski pass-ul, da aia sunt mai săraci că noi, cred că au subvenții de la stat."

"Dacă de curent te miri, să vezi restul de lucruri pe care o să dai bani. Toate au prețuri comparabile.", l-a avertizat un membru al grupului.

"Am făcut anul trecut 2 drumuri în RO-DE cu un EV6 de 58kw. Sfatul meu este să-ti faci cont la Renovatio pentru încărcările din RO. Că exemplu, am încărcat la una din stațiile E-ON și m-a taxat cu 3.66 lei/kw . În Germania încarc la Ionity cu 0.29 cenți și Enbw cu 0.49 cenți și da, în unele locații din RO prețurile sunt mai mari."

"Îți recomand să folosești aplicația Tesla. Sunt deschise stațiile și pentru non tesla. Le poți folosi atât în Europa cât și în România (chiar dacă avem doar câteva puncte de încărcare). Prețul cu abonament este în jur de 1.95 lei/kWh. Fără abonament e scump, 2.65 lei/kWh. Personal, în RO, folosesc rețeaua renovatio e charge, au multe puncte de încărcare de putere mare 150-300 kWh și destul de fiabile (vezi în aplicație dacă e stația folosită sau out of order). Contează pe unde ai drumuri în RO, pentru asta plugshare este sfânt, verifici ce stații CCS sunt în zona aia și ce firma le operează, după instalezi aplicația respectivă. Personal am în telefon e-charge, PlugPoint, ElMotion, Eldrive România, EV Spots și Ev Point becharged - acoperă cam toate stațiile din RO."