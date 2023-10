Ultimul mesaj transmis de Matthew Perry unei cunoscute actrițe: ”Cât de frumoasă ești!”

Numeroase vedete şi studiouri de la Hollywood au deplâns moartea actorului de comedie Matthew Perry, cunoscut pentru interpretarea popularului personaj sarcastic Chandler Bing din serialul TV "Friends", după ce starul american a fost găsit decedat sâmbătă într-o cadă cu hidromasaj din locuinţa sa din Los Angeles la vârsta de 54 de ani, informează DPA.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și cunoscuta actriță Ione Skye, care l-a avut alături pe Matthew Perry la debutul acestuia în cinematografie, într-un film din 1988.

Ione Skye a dat publicității conversația privată pe care a avut-o cu Matthew Perry cu câteva zile înainte de decesul actorului.

„Bună! Sper că totul este bine. Meditam (meditez acum) și „In Your Eyes” a început să cânte. Și m-am gândit imediat la cât de frumoasă ești”, i-a scris Perry lui Skye pe 15 octombrie, făcând referire la o melodie din filmul ei din 1989 Say Anything.

”Sper că ești sănătoasă și fericită”, a mai completat Perry.

