Mihai Bendeac, despre presupusa bătaie cu Cheloo la Antena 1: ”A început să mă deranjeze visceral”

Mihai Bendeac a plecat de la Antena 1 la sfârșitul lunii octombrie 2022, părăsind emisiunea iUmor, acolo unde era jurat alături de Delia și Cheloo.

Actorul a intrat în conflict cu șefii postului în urma unui episod neplăcut petrecut pe platoul de filmare, zvonindu-se chiar că s-ar fi luat la bătaie cu Cheloo.

”INTREBAREA PE CARE NU VREAU SĂ O MAI AUD: Mi-e teamă că voi începe să reacționez într-un fel dubios sau relativ violent cu următoarea ocazie în care cineva mă mai întreabă de ce am plecat de la iUmor. Aproape că nu există o zi în care să nu mă lovesc de această întrebare. Indiferent ce aș face, oriunde aș merge, se găsesc persoane care să mă întrebe în legătură cu această chestiune, lucru care a început să mă deranjeze visceral.

Ciudat este faptul că, fiind implicat într-un proces, nu pot răspunde la întrebare. Tot ce pot să vă spun este că speculațiile apărute în presă nu au NICIUN fel de legătură cu realitatea. Ba chiar a apărut un tâmpit care a susținut sus și tare că are el informații cum că aș fi plecat în mod intempestiv pentru ca numitul Cătălin Ștefan Ion, cunoscut publicului larg drept Cheloo, m-ar fi bătut. Nici mai mult nici mai puțin decât că m-ar fi bătut!

Am simțit nevoia să scriu astăzi treaba asta fiindcă am avut un eveniment care m-a întristat. Mergând să o vizitez la spital pe bunica-mea (i s-a montat un stimulator cardiac), portarul instituției m-a întrebat de ce am plecat de la iUmor. Eu am dat răspunsul clasic: “aveam nevoie de o pauză”. Ăsta este răspunsul pe care mi l-am construit ca să scap cât mai repede din orice clinci de genul acesta”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.