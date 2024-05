Botezatu o dezbraca pe Monica Columbeanu

Creatorul de moda Catalin Botezatu ii va pune la dispozitie Monicai Columbeanu doua costume de baie din colectia sa, piese pe care aceasta le va purta in noaptea de Revelion, cand va fi gazda unui seri speciale.

Monica Columbeanu va petrece noaptea dintre ani la Mangalia, unde va prezenta petrecerea de Revelion Callatis 2009 "Iarna e ca vara", scrie Gardianul.

Petrecerea se vrea a fi un carnaval modern, in cadrul caruia cele mai bune costume vor fi premiate de organizatori.

Spectacolul va avea loc in aer liber, Monica fiind nevoita sa suporte frigul de afara imbracata doar intr-un minuscul costum de baie, dupa ce va aparea initial imbracata intr-o haina de vulpe neagra, in valoare de 40.000 de euro, creatie tot a lui Catalin Botezatu, dar pe care o va "pierde" pret de cateva minute.

"Ne-am gandit ca, de Revelion, sa realizam un duplex Mangalia-Fondi, oras cu care ne vom infrati chiar la miezul noptii. Astfel ca artistii din Romania vor concerta in Italia in acelasi timp cu cei italieni, aflati la Mangalia", a declarat regizorul Cornel Diaconu, unul dintre organizatori.

La Mangalia vor concerta Ramona, Deniz (Turcia), Tony Tomas (Norvegia), Letitia Vitelaru (participanta la Miss Diaspora 2008, din partea Italiei), Rio, Bruno Ferrara (Italia).

Ads

Evenimentul se doreste totodata si un mod inedit de promovare a turismului pe litoralul sudic romanesc in tarile Uniunii Europene.

Va purta patru tinute de seara

Monica va schimba mai multe tinute in noaptea dintre ani, printre care patru rochii de seara, o haina de blana si un costum de baie. "Ideea acestui Revelion mi s-a parut inedita si tocmai de aceea am acceptat sa apar cateva minute in costum de baie. Asta se va intampla pe la miezul noptii, cand voi zabovi in aceasta tinuta maximum zece minute.

Inca nu m-am hotarat ce costum voi purta pentru ca am mai multe si nu ma pot hotari. Cred ca il voi ruga pe Catalin Botezatu sa-mi dea unul din colectia lui. In rest voi aparea in patru rochii de seara ale unor designeri cunoscuti, printre care si Catalin Botezatu, o haina de blana si cam atat. Spectacolul incepe la ora 22.00, este transmis de TVR si, cred eu, va fi unul extrem de reusit", a declarat Monica Columbeanu.

Ads