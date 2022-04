Mărturia tulburătoare a unui marinar rus de pe nava Moskva în fața mamei lui. Cum a lovit, de fapt, armata ucraineană crucișătorul și câte victime au fost

Un marinar rus aflat pe nava Moskva a vorbit cu mama sa despre ziua în care crucișătorul a fost lovit. El a spus că nava a fost lovită de forțele armate ucrainene de pe uscat, potrivit novayagazetaeu.substack.com.

„Fiul meu a spus că crucișătorul a fost lovit de pe uscat, din partea ucraineană. Aproximativ 40 de oameni au murit. Sunt puțini oameni dispăruți. Sunt mulți răniți", a spus femeia.

Novaya Gazeta talked to the mother whose son served on "Moskva" cruiser

This is what the woman said:

"My son said that cruiser was hit from the land, from Ukrainian side".

"About 40 people died. There are few people missing. There are a lot of wounded".https://t.co/hoNN4uTcih