Organizatorii Neversea au anunțat când va avea loc festivalul. Data la care pot fi cumpărate abonamentele

Evenimentul muzical Neversea nu s-a putut desfăşura în 2020 şi în 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

Festivalul va avea loc în perioada 7 – 10 iulie 2022, pe o plajă din Constanţa, au anunţat organizatorii. Abonamentele au fost puse în vânzare.

Organizatorii Neversea au transmis că ediţia de anul viitor va fi una memorabilă şi fanii vor simţi din nou libertatea şi bucuria de a-şi vedea artiştii preferaţi.

“După doi ani de aşteptare, zecile de mii de visători si călători din întreaga lume se vor reuni pe The Island of Dreams, pe ritmurile muzicii aduse pe plaja din Constanţa de cei mai buni artişti ai lumii. Cel mai aşteptat festival de pe plajă din Europa, Neversea, va aduce din nou apusurile şi răsăriturile de neuitat de la malul Mării Negre, care vor acompania călătoria fanilor festivalului către The Island of Dreams.

Pentru patru zile şi patru nopţi, pe plaja Neversea, timpul se va opri în loc şi nu-şi va pune amprenta asupra vieţii, iar zecile de mii de fani vor trăi bucuria revederii şi a dorinţelor împlinite. Zeci de personaje fantastice maritime, acrobaţi şi dansatori vor anima oaza de libertate de la malul mării.

Organizatorii festivalului promit că cea de-a 4-a ediţie Neversea va fi una memorabilă, iar fanii vor simţi din nou libertatea şi bucuria de a fi împreună cu artiştii preferaţi care vor fi anunţati în curând”, au anunţat organizatorii.

Sursa citată menţionează că începând de joi, fanii pot cumpăra abonamentele de pe siteul festivalului la următoarele preţuri: General Access Basic, 4 zile - 104 euro + taxe; General Access Risk Free, 4 zile – 114 euro + taxe; VIP, 4 zile – 260 euro + taxe.

“În premieră, organizatorii Neversea pun la dispoziţie şi abonamente în rate, exclusiv prin aplicaţia Extasy. Plata ratelor va începe din această lună şi pot fi selectate maxim 7 rate. Cei care aleg această opţiune vor plăti mai puţin de 20 de euro pe lună pentru General Access Basic sau General Access Risk Free şi sub 40 de euro pe lună pentru VIP”, au mai transmis organizatorii.

Ei au precizat că cei care deţin deja abonamente ANYTIME pot opta să participe la ediţia din 2022 sau la una din următoarele două ediţii, iar cei care au Freedom Passports pot alege ediţia din 2022 sau cea din 2023. Aceştia pot selecta ediţia de festival la care vor să meargă până pe 31 ianuarie 2022. Check-in-ul este gratuit timp de 30 zile, apoi costă 15 euro.

Până acum, la cele trei ediţii Neversea, pe scena principală au urcat nume mari internaţionale precum: The Script, Dua Lipa, Jessie J, John Newman, Rita Ora, Ella Eyre, Sean Paul, Jason Derulo, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Bassjackers, DJ Snake, G-Eazy, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Axwell ^ Ingrosso, Hardwell, Steve Angello, Tiesto sau Fatboy Slim.

Ediţiile din 2019 şi 2020 ale Festivalului Neversea nu s-au putut desfăşura din cauza pandemiei.

