Rusia afirmă că acuzațiile văduvei lui Navalnîi cu privire la moartea acestuia sunt „grosolane şi nefondate” VIDEO

Rusia respinge marţi, 20 februarie, acuzaţiile Iuliei Navalnaia, văduva lui Aleksei Navalnîi, pe care le numește „grosolane şi nefondate”, relatează AFP.

Navalnaia l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că i-a ucis soţul, opozantul numărul unu al regimului, care a murit într-o închisoare vineri, 16 februarie, în condiţii obscure.

”Evident, este vorba despre acuzaţii grosolane şi total nefondate împotriva şefului statului rus”, respinge un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

VIDEO: Navalny's widow accuses Putin of killing him, vows to continue work

Yulia Navalnaya accuses President Putin of killing the Kremlin critic and vows to continue his work, three days after he died in an Arctic prison.

📹 ALEXEI NAVALNY YOUTUBE CHANNEL, AFPTV#AFPVertical pic.twitter.com/DKZ7vSVd9z