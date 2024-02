Șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu soția lui Navalnîi: ”Ne plecăm capul în fața întregii familii” VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit vineri, la Munchen, cu soția lui Aleksei Navalnîi, Iulia.

„Dragă Iulia, tu și familia ta l-ați susținut cu curaj pe Aleksei Navalnîi în cauza sa timp de mulți ani. Astăzi, ne plecăm și noi capul în fața întregii familii”, a scris șefa C.E. în mesajul care însoțește videoclipul în care o îmbrățișează pe soția lui Navalnîi.

Dear Yuliya, you and your family have bravely supported Alexei Navalny in his cause for so many years.

Anterior, Ursula von der Leyen a scris pe Twitter că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ”nu se teme de nimic mai mult decât de disidența din partea propriului popor”.

”Lumea a pierdut un luptător pentru libertate în persoana lui Alexei Navalnîi. Îi vom onora numele. Și, în numele său, vom apăra democrația și valorile noastre”, a mai scris șefa Comisiei Europene.

Putin fears nothing more than dissent from his own people.

The world has lost a freedom fighter in Alexei Navalny.

We will honor his name.

And in his name we will stand up for democracy and our values.