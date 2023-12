Ce spune Nicolae Ciucă despre o candidatură a lui Geoană la alegerile prezidențiale: „Îl cunosc foarte bine”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, marţi, că nu vede nicio problemă ca Mircea Geoană să candideze la preşedinţie, menţionând că este dreptul acestuia, arată stiripesurse.ro, care citează Digi24.

„Îl cunosc foarte bine pe domnul Mircea Geoană. Pot să spun că am lucrat împreună şi este dreptul dumnealui să aleagă să candideze. Este absolut normal. Şi în momentul de faţă chiar nu văd nicio problemă să candideze", a declarat Ciucă.

Liderul PNL susține că este prea devreme pentru a evalua candidaturile la preşedinţie.

„Din perspectiva mea, toate aceste evaluări, toate aceste sondaje sunt unele de calibrare pentru că, din punct de vedere al momentului, sunt un pic prea devreme ca să putem să punem degetul pe unul sau altul dintre cei care şi-au anunţat intenţia să candideze", a mai spus Ciucă.

Cu o seară înainte, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat iritat că nu-l deranjează că Mircea Geoană vrea să candideze, afirmând că "dânsul are experiență de președinte", pentru că "a mai fost câteva ore".

„Eu n-am comentat niciodată nici sondajele pe care le plătește PSD. Asta e părerea. Să fie (opțiunea de vot - n.red.). Dacă e așa, nu mai facem alegeri. Ce rost mai are? Dânsul are experiență de președinte. A mai fost câteva ore. Cu asta am încheiat. Nu pot să comentez. Există sondaje și sondaje. N-am nicio problemă. E pe primul loc. Să candideze”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi 24.

