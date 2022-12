Nicolae Robu anunță că va candida independent la primăria Timișoarei. „După ce am servit PNL cu toată fiinţa”

Fostul primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a anunțat că va candida independent la funcţia de edil al Timişoarei deoarece timişorenii sunt în măsură să decidă dacă îl vor sau nu primar, ”nicidecum un grup de interese”.

”Eu voi candida la Primăria Timişoara la proximele alegeri locale, considerând că numai şi numai timişorenii sunt în măsură şi în drept să decidă dacă mă vor Primar sau nu, nicidecum un grup de interese sau altul! După cum stau lucrurile la ora actuală, voi candida ca independent; o spun în primul rând membrilor şi simpatizanţilor PNL şi o spun cu părere de rău, dar, pentru mine, demnitatea, onoarea sunt valori pe care nu le pot accepta terfelite!”, a scris Robu pe Facebook, miercuri.

Nicolae Robu a arătat că într-un sondaj PNL, scorul său a fost de 40 la sută, comparativ cu cel al altor aspiranţi la funcţia de primar, care a fost de 4,5 - 5,5 la sută.

”După ce am servit PNL cu toată fiinţa, având relaţii instituţionale şi interumane excelente cu cvasiunanimitatea colegilor, sub preşedinţia mea PNL Timiş obţinând de departe cele mai bune rezultate din existenţa sa, chiar nu pot concepe să fiu la cheremul unora gen cel care, candidând de unul singur pentru poziţia de Prim-vicepreşedinte al Filialei Timiş a PNL (Dănuţ Groza - n.r.), a fost votat de mai puţin de 50% dintre votanţi. Asta în condiţiile în care scorul meu în sondajul PNL e 40% (de fapt, real: 44%!), iar scorul tuturor celorlalţi aspiranţi la candidatură din partea PNL -Cosmin Tabără, Marilen Pirtea etc- e cuprins între 4.5-5.5%!”, a mai scris Robu.

Ads

Fostul edil mai scrie ca îl leagă amintiri frumoase de o mulţime de liberali cu care speră să colaboreze pe viitor.

”Concluzie: mă leagă amintiri şi realizări frumoase de o mulţime de colegi PNL-işti, am avut mereu suportul lor -suportul celor mulţi, simultan cu trădarea altora, puţini!-, ca şi suportul cvasiunanimităţii simpatizanţilor PNL, le mulţumesc pentru asta şi sper să îi am alături şi pe viitor! Pentru că noi, împreună, eu şi ei, suntem incomparabil mai credibili decât profitorii de o conjunctură, gen cel referit mai sus!”, a mai scris Robu.

După două mandate de primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu a pierdut competiţia pentru al treilea mandat, la alegerile din 2020, în faţa lui Dominic Samuel Fritz. Robu a obţinut atunci 29,87% din voturi, iar Dominic Samuel Fritz a obţinut 53,25% din voturi.

Ads