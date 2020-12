Nicusor Dan: Vaccinarea este un lucru util. Este calea cea mai sigura de a reveni la normalitate

Consiliul General al Municipiului Bucuresti o sa discute, in sedinta de luni seara, numirea reprezentantilor proprii in Comitetul de vaccinare impotriva coronavirus "Este o veste buna pentru Bucuresti, pentru Romania, ca acest proces de vaccinare incepe. Este calea cea mai sigura de a reveni la normalitate si, din punct de vedere institutional, Primaria Capitalei sprijina cu tot ce este legal si cu tot ce poate acest proces de vaccinare", a declarat Nicusor Dan, in debutul sedintei.Acesta a transmis si un mesaj legat de vaccinare: "Mesajul meu personal este ca vaccinarea impotriva coronavirusului este un lucru util. Respect si opinia contrara, insa opinia mea ferma si totala sustinere pentru procesul de vaccinare a populatiei pentru ca este vorba de a proteja comunitatea de acest virus care ne-a schimbat vietile in ultimele luni".Campania de vaccinare a inceput duminica in Romania, cu personalul din sectiile de Boli infectioase din 10 spitale aflate in prima linie.CITESTE SI: