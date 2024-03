Noua isterie a păpușilor hiper realiste face ravagii. Sunt folosite ca substitut pentru un copil adevărat: la cât ajung prețurile uriașe VIDEO

O nouă tendință a păpușilor hiper realiste face ravagii în Marea Britanie, unele dintre ele ajungând până la 20.000 de lire sterline, în funcție de păpușă.

Femeile din întreaga țară au "adoptat" aceste creații realiste, multe dintre ele folosindu-le ca substitut pentru un copil adevărat sau ca obiect de colecție.

Cunoscute sub numele de bebeluși Reborn, aceste creații par să arate exact ca un nou-născut, păpușile fiind pictate manual cu detalii precum pistrui, obraji roz, expresii faciale specifice, texturi ale pielii și chiar semne din naștere.

Iar proprietarii, numiți "mame" în cadrul comunității de păpuși reborn, pot alege caracteristici suplimentare, cum ar fi "aparate de respirat" care funcționează cu baterii, păr uman sau un parfum care combină pudra pentru bebeluși și detergentul de rufe pentru copii.

Unele păpuși pot părea atât de realiste încât o femeie, care le creează și le vinde, a fost nevoită să pună un afiș la fereastra sa în care le spunea trecătorilor să nu se "panicheze" după ce poliția a intrat în casă crezând că una dintre ele este un bebeluș adevărat.

Ava Prior, care pictează păpuși ultra-realiste ca hobby, spune că polițiștii au confundat recent una dintre ele cu un copil "abandonat", spărgându-i ușa pentru a o salva și provocând pagube în valoare de peste 400 de lire sterline.

Mama a trei copii a spus: "Nu a fost amuzant la momentul respectiv, dar acum văd partea amuzantă".

"NU sunt bebeluși singuri în casă"

În încercarea de a preveni repetarea unor evenimente similare, Ava a făcut autocolante pentru ferestrele sale pe care scrie: "Păpuși renăscute în incintă. NU sunt bebeluși singuri în casă - vă rugăm să NU intrați în panică sau să spargeți ușile/ferestrele. Multe mulțumiri".

Între timp, împărtășindu-și experiențele pe rețelele de socializare, multe femei au dat acestor păpuși nume și personalități, îmbrăcându-le în cele mai recente tendințe în materie de modă și arătându-le celor care le urmăresc "o zi din viața" cu "copilul" lor.

În timp ce cei din afară pot fi perplecși, o comunitate tot mai mare de femei au 'adoptat' acești bebeluși cu aspect aproape real pentru a face față traumelor din viața lor.

Multe persoane folosesc păpușile pentru a face față durerii, avorturilor spontane sau altor tipuri de pierderi

Terapia cu păpuși există de mult timp pentru a trata pacienții cu demență sau Alzheimer. Deși este puțin controversat, tratamentul pare să aibă sprijinul multor profesioniști în domeniul sănătății mintale.

Consilierul Georgina Sturmer a declarat pentru MailOnline că mulți colecționari de Reborn își folosesc păpușile pentru a face față durerii, avorturilor spontane sau altor tipuri de pierderi.

Ea a spus: "Atunci când o sarcină se termină cu o pierdere, o păpușă precum un "copil renăscut" ar putea oferi un punct de sprijin pentru durerea noastră. Un obiect tangibil, fizic, pe care să îl ținem și cu care să ne conectăm în tristețea noastră".

Dr. Louise Goddard-Crawley, psiholog autorizat, a adăugat: "Pentru unele persoane, păpușile pot oferi un confort și o consolare profundă în timpul durerii, servind ca obiecte de tranziție și instrumente terapeutice pentru exprimarea emoțională.

Acestea oferă o legătură tangibilă cu tristețea, oferind o concentrare concretă pentru emoțiile care altfel ar putea fi considerate abstracte și copleșitoare".

Păpușile pot fi achiziționate online la prețuri cuprinse între 50 și 20.000 de lire sterline. De asemenea, proprietarii pot achiziționa obiecte și haine de înaltă calitate pentru până la sute de lire sterline.

Multe femei de pe rețelele de socializare au dezvăluit, de asemenea, că își cumpără scutece și lapte praf adevărate pentru a le oferi copilului lor Reborn.

Pe TikTok, utilizatoarea @sweetnursery a adunat peste 15 milioane de vizualizări la un videoclip în care arată rutina ei nocturnă cu păpușa Leah.

Clipul o arată cum spală bebelușul înainte de a-l îmbrăca într-o pătură, de a-l hrăni pe timp de noapte și de a-l pune la culcare.

Între timp, utilizatorul @atngracie are peste 3 milioane de vizualizări pe un TikTok cu titlul: "O zi din viața de mamă a doi copii sub 1 an".

Videoclipul o arată pe aceasta îngrijindu-și cele două păpuși, inclusiv hrănindu-le, jucându-se cu ele și vizionând o emisiune TV pentru copii.

În timp ce păpușile pot fi un mijloc de comunicare util pentru unii, Dr. Louise Goddard-Crawley a avertizat că există riscuri potențiale.

Ea a explicat: "În timp ce păpușile în sine sunt inofensive, există riscuri potențiale asociate cu dependența prea mare de ele pentru sprijin emoțional.

'Dependența excesivă de un astfel de bebeluș poate inhiba indivizii să caute sprijin din alte surse și să împiedice dezvoltarea unor strategii eficiente de adaptare'.

Ea a adăugat: "Substituirea copilului pierdut cu un bebeluș Reborn poate împiedica procesul de doliu, împiedicându-i pe indivizi să își proceseze pe deplin emoțiile și să treacă peste durerea lor.

'Este esențial să monitorizăm dacă această strategie devine atotcuprinzătoare și interferează cu funcționarea zilnică. În acest caz, poate indica un răspuns dezadaptativ la traume care necesită sprijin și intervenție profesională'.

