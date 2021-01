PNL insista cu propunerea de revocare a Avocatului Poporului: "Distinsa doamna Renate Weber se pregateste sa plece acasa!"

Care este procedura de revocare

Postarea lui Florin Roman:

In vara anului 2020, liberalii au facut mai multe demersuri in Parlament pentru a se dezbate solicitarea de a o demite pe Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Cererea nu a mai ajuns sa fie discutata in plenul Parlamentului. Avocatul Poporului este numit pe o durata de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat , in sedinta comuna. Renate Weber a fost numita in aceasta functie in iunie 2019.Legea nr. 35/1997 prevede ca mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie , revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile - constatata prin examen medical de specialitate -, ori in caz de deces.Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul persoanei care ocupa functia de Avocat al Poporului se constata de catre birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului Avocatului Poporului.Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului."Cu toata agitatia din ultima vreme, am omis sa fac un anunt cu adevarat important, unul cu greutate:Distinsa doamna Renate Weber se pregateste sa plece acasa!Gata! Ne-a fascinat destul cu prezenta diafana, cu vorbele mieroase si cu asa-zisa iubire fata de tara si compatrioti.Doamna Renate Weber, Avocatul Poporului, aceasta neinduplecata "luptatoare" pentru drepturile si libertatile cetatenilor romani trebuie sa plece.V-am spus...o doamna! un monument de rafinament, pe care noi, muritorii, nu il mai meritam si de aceea nu putem sa ii mai stam in cale.Mai ales ca nici nu stim ca doamna a macelarit justitia si nici nu a fost unealta politica a PSD ! Eh, vor zice unii..."astea au fost doar vorbe rautacioase".V-am dat si cel mai important argument... am inteles ca doamna Weber are treburi mai importante, iar noi chiar o incurcam.Stimati colegi din coalitie,Propunem o noua numire in functia de Avocat al Poporului? Si convocam o sesiune extraordinara a Parlamentului?Eu abia astept!"