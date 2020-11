Primele reactii dupa ce primarul Ciucu a anuntat ca nu va impodobi Sectorul 6 cu luminite de Craciun: "De 500.000 de euro se pot anvelopa ceva blocuri"

Postarea edilului:

Potrivit edilului, pentru Sarbatorile din 2021 se va ocupa din timp pentru un iluminat festiv de calitate la un pret corect. "Va multumesc pentru intelegere, anul acesta ne decoram casele si sufletele!," scrie Ciucu."Nu stiu cum sa va dau vestea acesta, asa ca v-o dau ca si cum ai dezlipi un leucoplast, dintr-o data. Nu vom avea anul acesta luminite de Craciun in Sectorul 6. Am intors-o pe toate fetele si cred ca este decizia cea buna.Sa va dau si datele problemei: Primaria Capitalei , cea care era experta la aruncat cu banii pe fereastra, a neglijat intotdeauna Sectorul 6 la acest capitol. Fostul primar si-a asumat el, din bugetul Primariei, toate costurile iluminatului festiv si avem acum un contract cadru.Nu avem timp sa facem o noua achizitie, ar trebui sa lucram in cadrul contractului curent, ceea ce ne-ar duce pe la suma de 400.000 de euro pentru Sectorul 6. La asta s-ar adauga frumoasa suma de 100.000 de euro (tot un contract cadru cu o alta firma) doar pentru Parcul Drumul Taberei.Acum... eu sunt mai zgarcit cu banul public, ma gandesc ca de banii acestia, 500.000 Euro, as putea face o gradinita sau o cresa sau mai asfaltez o strada. Mai mult, luminitele ar fi la fel ca in anii trecuti, am primit conceptul si, va spun, sunt cam de prost gust.Stiu, poate fi o decizie impopulara, dar mi-am propus ca in acest mandat sa fac ce trebuie, indiferent de nivelul de popularitate la care voi ajunge. In aceste situatii primesc multe sugestii dar in final ma consult cu constiinta mea si ma intreb ce decizie mi-as fi dorit sa ia primarul daca ar fi fost altcineva primar. Si eu mi-as fi dorit sa mai limiteze din risipa si sa foloseasca banii pentru adevaratele prioritati.Mai este si pandemia acesta nenorocita si aici argumentele sunt pro (ar ajuta la moral) si contra (oricum stam mai mult in case), dar nu acestea au cantarit primordial in decizia mea. Primordiale au fost raportul calitate pret si adevaratele prioritati descrise mai sus.Va promit ca pentru la anul ma voi ocupa din timp si ca voi remedia situatia, sa avem iluminat festiv de calitate la un pret corect.Va multumesc pentru intelegere, anul acesta ne decoram casele si sufletele!Reactiile nu au intarziat sa apara pe postarea edilului. Postarea acestuia are peste 1.500 de comentarii si 1.000 de distribuiri."Nota 11. Multumesc ca nu risipesti banul public, chiar daca momentan am parasit Bucurestiul si sectorul 6, asa ca n-ar trebui sa-mi pese. La anul revin sa vad beculetele alese de tine, daca trecem cu bine de pandemie.""Cum?! Nu vom mai avea kitschuri in parcul Drumul Taberei?!""Dar de ce trebuie cumparate in fiecare an alte instalatii? Trebuie pastrate bine si refolosite. Sau inchiriate.""In contextul pandemiei sunt alte urgente pe care trebuie,, aruncati" acei bani. Luminitele pot astepta pana iesim din groapa.""Buna decizie! Si mai am o problema cu panselutele. Am visat de mult timp la un pact intre primarii din Bucuresti in care sa spuna: timp de 4 ani taiem beculetele, panselutele si mai stiu eu ce si cu banii economisiti facem asta, asta si asta.""Pentru o populatie civilizata asta poate fi o decizie populara. Sunt multi artisti care s-ar oferi voluntar sa infrumuseteze sectorul, trebuie doar sa lansati o solicitare publica.""Oricum iluminatul festiv din epoca trecuta era un kitch. Nicio paguba. Dar poate reusiti sa faceti iluminatul public. Printre stradute sau chiar pe bulevard e cam umbra noapte si mai dam in gropi.""Mie mi s-a strans inima cand am vazut instalatiile de iluminat in oras! Este cel mai nepotrivit moment sa gatesti orasul. Nu avem nevoie se luminite!""Putem sa unim sectorul 5 cu 6? Nici nu sunt departe unul de altul.""O decizie foarte buna. Bravo! Putem trai si fara luminite Mai ales ca se pot face destule cu banii de care sunt sigur ca PS6 are atata nevoie.""Domnule primar, luminitele de Craciun cred ca sunt ultimul lucru de care au nevoie locuitorii sectorului 6. Exista lucruri mult mai importante, asa cum bine ati amintit in postare! Succes!""Nicio problema! Ne punem in case si la balcoane, o sa fie frumos oricum.""Bai, va zic cu mana pe inima ca pana acum Ciprian Ciucu m-a dat pe spate! Fiecare postare a acestui primar pare rupta din Vest. Normalitatea ni se pare fascinanta, atat de in urma suntem. Stiu ca e o doza mare de PR in comunicarea lui, dar asta nu este neaparat un lucru rau. Prefer sa-si faca PR un primar care construieste si e responsabil decat o mascota de teapa alorlalti. Cand civilizatia sta in lucruri marunte, precum sacrificarea unor amarate (si lesinate, sa fim seriosi) luminite, pentru o investitie de durata. Bravo, bai, Ciucule! Sper sa te tina pasa asta buna ani de zile!""Cred ca, de 500.000 de euro, se pot anvelopa ceva blocuri. Si asa, sectorul 6 sta foarte prost la acest capitol. Pe mine ma deprima sa vad, de exemplu, blocuri cu pereti scorojiti, crapaturi de bagi mana prin ele, funingine pe fatade.